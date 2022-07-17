Yusuf Kaplan: İslâm dünyası iki asırdır İngilizlerle Yahudilerin kölesi

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, kalame aldığı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, "iki asırdır bir taraftan Yahudilerin açıktan, öte yandan İngilizlerin örtük bir şekilde İslâm dünyasının kaderine hükmettiğini" savundu.

Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"İngilizler önce teopolitik stratejilerle Ehl-i Sünnet omurga'yı çökerttiler Osmanlı'yı, Müslüman Hindistan'ı paramparça ederek…

Sonra Yahudiler, fiilen ve siyaseten kontrol ettiler, paçavraya çevirdiler bütün Arap dünyasını. Şimdi parmaklarında oynatıyorlar Arapları son bir asırdır!

İnanılır gibi değil: İttihad-ı İslâm'ın yegane teminatı olan hilâfetin çökertilmesiyle Müslümanları hem başsız hem de gövdesiz bıraktılar.

Amerika'yı kontrol eden Yahudiler'in işgal etmediği, askerî yığınak yapmadığı Arap ülkesi yok. Öte yandan İngiltere'nin bürokrasini, devlet aygıtını, elitokrasisini ve oligarşisini kontrol ermediği Arap ülkesi de yok.

İslâm dünyası iki asırdır İngilizlerle Yahudilerin kölesi, özetle söylemek gerekirse…

Şunu diyorum özetle: İslâm dünyası önce fiilen işgal edildi, sonra da zihnen köleleştiriliyor geliştirilen teopolitik stratejilerle: Arap yarımadasında icat edilen hâricî mantığının, Müslüman Hindistan'da zuhûr ettirilen Kadıyanîlik ve Kur'âniyyûn hareketlerinin hedefi, fiilen paramparça edilen İslâm dünyasının zihnen de iğdiş edilmesi, İslâm'ın kurucu kaynaklarıyla ilişkilerinin bozulması, böylelikle İslâm'ı protestanlaştıracak, hayattan uzaklaştıracak, bireysel bir inanç meselesine indirgeyerek sadece 'afyon işlevi' görecek peygambersiz, deist bir İslâm algısının kök salmasının sağlanması…" .