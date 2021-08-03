Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney neden gözaltına alındı? Türkiye günlerdir yanıyor! Çıkan yangınlar bir çok yerleşim yerini de tehdit etmeye devam ediyor. Antalya Manavgat'ta yangın söndürme çalışmalarına katılan şarkıcı Yusuf Güney yangın söndürme ekipleri ile tartıştı. Yangına müdahale eden ekiplerin üstüne yürüyen ve havaya ateş açtığı iddia edilen Yusuf Güney gözaltına alındı. Peki Yusuf Gümey tutuklandı mı?

Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney neden gözaltına alındı? Türkiye günlerdir yanıyor! Çıkan yangınlar bir çok yerleşim yerini de tehdit etmeye devam ediyor. Antalya Manavgat'ta yangın söndürme çalışmalarına katılan şarkıcı Yusuf Güney yangın söndürme ekipleri ile tartıştı. Yangına müdahale eden ekiplerin üstüne yürüyen ve havaya ateş açtığı iddia edilen Yusuf Güney gözaltına alındı. Peki Yusuf Gümey tutuklandı mı?

Türkiye'nin güney ve ege kesimleri orman yangınları ile boğuşuyır. Yangınlar nemin düşük olması ve fön rüzgarlarının da etkisiyle kısa sürede büyüerek yerleşim yerlerine ulaştı. Bir çok ev yangınlarda zarar görürken insanların sinirleri de yıpranmış durumda. Antalya Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarına katılan şarkıcı Yusuf Güney yangın söndürme ekipleri ile tartıştı. Ekipleri üzerine yürüyen ve havaya ateş açan Yusuf Güney jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yusuf Güney kimdir?

Yusuf Güney, 5 Haziran 1984'te Trabzon‘da doğmuştur. 1998 yılına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesi ile beraber İngiltere‘nin başşehri Londra‘ya taşındılar. 15 yaşında okula gitti ama adapte olamadı. Dışarıdan pazarlama bölümünü bitirip, iş hayatına atıldı.

Yusuf Güney'in şarkıcılık kariyeri 21 yaşında iken 5 Haziran 2005 tarihinde Londra‘da konser vermeye gelen Rafet El Roman ile tanışmasıyla başladı.

Yusuf Güney, ilk bestesi olan “Aşk-ı Virane” şarkısını 2008 yılında yaparak Rafet El Roman‘ın 2008 yılında çıkardığı “Bir Roman Gibi” adlı albümüne girmesini sağladı.

Ayrıca Yusuf Güney, Rafet El Roman‘ın bu albümünde bir şarkısında düet yapmış ve çekilen klipde de rol almıştır. Yine bu şarkı 2009 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde “Yılın Şarkısı” seçildi.

2009 yılında Türkiye'ye gelen Yusuf Güney, ilk albümünü Rafet El Roman‘ın prodüktörlüğünde 12 Şubat 2009 tarihinde Hüseyin Emre‘nin sahibi olduğu Emre Plak'tan “Bir Sevda Masalı” adı ile çıkardı.

Ardından 2012 yılında 3 şarkı ve 3 remixten oluşan Kader Rüzgarı adlı maksi single albümünü çıkaran Güney, 2013 yılında Sevgi Arsızı albümünü, 2014 Hazin adlı single, 2016 Kaptan adlı albümünü çıkarmıştır.

Yusuf Güney nereli?

Yusuf Güney aslen Gümüşhane Kelkit'lidir.

Yusuf Güney Albümleri:

2009 – Bir Sevda Masalı

2010 – Aşka İnat

2012 – Kader Rüzgarı

2013 – Sevgi Arsızı

2014 – Hazin

2016 – Kaptan

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