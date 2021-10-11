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TIMETURK / GENEL / Yürüteç kullanımı çocuğun yürümesini geciktiriyor

Yürüteç kullanımı çocuğun yürümesini geciktiriyor

Anne ve babalar yürüteç kullanan bebeğin daha kolay yürüyeceğine inanır. Fakat yürüteç kullanımı sanılanın aksine bebeklerin yürümesini geciktirir. Ayrıca bazı motor bozukluklarına da neden olabilir. Peki yürüteç kullanımının zararları nelerdir? Sizler için yürüteç kullanımını masaya yatırdık...

3 Gün Önce
2021-10-11 14:09:09
Yürüteç kullanımı çocuğun yürümesini geciktiriyor


Birçok ebeveyn çocuğu 6. aydan sonra bebeklerini yürütece koyup bu sayede daha kolay yürüyeceğine inanıyor. Fakat yürütecin çocuk için bir sürü zararı olabilir. Bebekler yürüteç yüzünden kaza yaşayabilir. Bebekte motor bozuklukları olabilir ve bebek daha hızlı değil daha zor yürümeyi öğrenir. Gelin daha bu konuya daha ayrıntılı bakalım...

Yürütecin bebeğe verdiği zararlar nelerdir?

Bebekler çevrelerini etkileşimde bulunarak tanırlar. Gördükleri her şeyi ellerler, hissederler, yuvarlanırlar ve taklit ederler. Yürüteç kullanan bebekler ise vücutlarının alt kısımlarını göremezler. Bu yüzden de nasıl kullanacaklarını öğrenemezler. Yürüteçteki tekerlekler bebeğin en ufak hareketiyle hızlanır. Bu da bebeğin yürüteçte adım atmasına değil daha çok sallanma hareketi yapmasına neden olur.

Yürüteçle yürüyen bebekler yürüme esnasında kullandığımız kalça ve eklem koordinasyonunu geliştiremezler. Omurga, kalça problemleri ve parmak ucu yürümesi gibi bozukluklar bebekte görülebilir. Ayrıca yürümeyi kolaylaştırmaz ve geciktirebilir.

Yürüteçler çok hızlı ve kontrolsüz hareket ettikleri için bebekler için çok tehlikelidir. Bebek denge kurmakta ve dengesini geliştirmekte çok zorlanır. Ayrıca çevreye çok daha kolay erişebilen bebek ev kazalarıyla burun buruna gelebilir. Bu kazalar maalesef ölümle de sonuçlanabilir. Bebek yanına kolayca ulaştığı ağır eşyaları uzanıp çekerek üstüne düşürebilir. Tehlikeli maddeleri alıp ağzına atabilir. Sıcak yiyecek ve içecekleri üzerine düşürüp yanabilir. Ayrıca merdivenli evlerde bebek yürüteçle birlikte merdivenden yuvarlanabilir. Yürüteç yüzünden bebek kafa travması yaşayabilir. Bebekler beyin gelişimini henüz tamamlamamıştır. Bu yüzden bebeklerde kafa kemikleri yumuşaktır. Yürüteç ile gerçekleşen kazalarda bebeklerin %82'sinde bu yüzden kafa travması oluştuğu görülmüştür.

Tüm bu saydığımız sebeplerden dolayı yürüteç kullanımı bebekler için tehlikelidir. Çocuğunuzun tek başına rahatça dik durup hareket etmesini istiyorsanız sabit aktivite merkezlerini tercih etmelisiniz. Ayrıca bebeğiniz güven içerisinde yerde de vakit geçirebilir. Bacakları yürümeye hazır olduğunda bebeğiniz zaten yürüyecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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