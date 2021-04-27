Tam kapanma kararı ile şehirler arası seyahat kısıtlaması da getirildi. Tam kapanma ile birlikte seyahat kısıtlaması da uygulamaya geçirileceği açıklandı. Açıklamada 29 Nisan-17 Mayıs'ta seyahat edecek olan kişilerden HES kodu (seyahat izin belgesi) isteneceği açıklandı. Peki uçak yurt içi uçuşlarda HES kodu zorunlu mu? Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi gerekli mi? THY yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için seyahat izin belgesi (HES Kodu) açıklamasında bulundu.

Tam kapanma kararı ile şehirler arası seyahat kısıtlaması da getirildi. Tam kapanma ile birlikte seyahat kısıtlaması da uygulamaya geçirileceği açıklandı. Açıklamada 29 Nisan-17 Mayıs'ta seyahat edecek olan kişilerden HES kodu (seyahat izin belgesi) isteneceği açıklandı. Peki uçak yurt içi uçuşlarda HES kodu zorunlu mu? Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi gerekli mi? THY yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için seyahat izin belgesi (HES Kodu) açıklamasında bulundu.

Kabine Toplantısı sonrası artan vaka sayısını düşürmek için ek ksıtılamalara gidildi. Tam kapanam olarak adlandırılan bu dönemde 3 hafta boyunca sokağa çıkma yasağı getirildi. Ayrıca seyahat kısıtlaması da getirildi. Şehirler arası seyahat edecek olan vatandaşlar için seyahat izin belgesi gerektiği açıklandı. uçak bileti alan vatandaşlar da uçuşlarda HES kodu zorunlu mu diye araştırmaya başladı. THY'den yurt içi ve yurt dışı uçuşlarla ilgili seyahat izin belgesi (HES kodu) açıklaması geldi.

Yurt içi uçuşlarda HES kodu zorunlu mu?

Türk Hava Yolları (THY), Covid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesi ve HES kodunun zorunlu olacağını duyurdu. THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "29 Nisan-17 mayıs 2021 tarihleri arasında yurt içinde seyahat etmeyi planlayan yolcularımız, seyahat izin belgelerini ibraz etmeleri ve uçuşa elverişli HES kodunu sağlamaları durumunda seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz."

Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi gerekli mi?

Yurt dışına seyahat edecek olan vatandaşlar uçak biletlerini çoktan aldı ancak uçakta HES kodu zorunluluğu olup olmadığı merak konusu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'den yurt dışı uçuşlarıyla ilgili açıklama geldi. Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli Misafirlerimiz, Seyahat izin belgesi yalnızca yurtiçi uçuşlarımız için gereklidir. Yurtdışı uçuşlarınızı izin belgesine ihtiyaç duymadan, seyahat edeceğiniz ülkenin şartlarını dikkate alarak (pcr test sonucu vb.) gerçekleştirebilirsiniz." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.