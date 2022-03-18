Yurt dışı çıkış harcı 2022 | Yurt dışı harcına zam mı geldi? Yurt dışı hacı ne kadar?

Yurt dışı çıkış harcı 2022 | Yurt dışı harcına zam mı geldi? Yurt dışı hacı ne kadar? Sık sık yurt dışına çıkarak seyahat edenleri ilgilendiren yeni bir karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yurt Dışı Harçları yeniden belirlendi. İşte 2022 yılında uygulanacak yurt dışı harcı...