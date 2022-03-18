Yurt dışı çıkış harcı 2022 | Yurt dışı harcına zam mı geldi? Yurt dışı hacı ne kadar?
Yurt dışı çıkış harcı 2022 | Yurt dışı harcına zam mı geldi? Yurt dışı hacı ne kadar? Sık sık yurt dışına çıkarak seyahat edenleri ilgilendiren yeni bir karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yurt Dışı Harçları yeniden belirlendi. İşte 2022 yılında uygulanacak yurt dışı harcı...
2022-03-18 08:29:40
Yurt dışı çıkış harcı 2022 | Yurt dışı harcına zam mı geldi? Yurt dışı hacı ne kadar? Sık sık yurt dışına çıkarak seyahat edenleri ilgilendiren yeni bir karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yurt Dışı Harçları yeniden belirlendi. İşte 2022 yılında uygulanacak yurt dışı harcı...
Yurt dışı harcına zam mı geldi?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, yurt dışı çıkış harcına zam geldi.
Yurt dışı hacı ne kadar?
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Yurt Dışına Çıkış Harç Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar' ile yurt dışına çıkış için alınan harç tutarın 50 liradan 150 liraya çıkarıldı.
Yurt dışı çıkış harcı nedir?
Yrt dışına seyahat etmek isteyenlerden alınan harç tutarıdır. .
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