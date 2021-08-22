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Yurdun bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor
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TIMETURK / GENEL / Yurdun bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor

Yurdun bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor

İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Sinop, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinde sağanak bekleniyor.

8 Dakika Önce
2021-08-22 09:28:17
Yurdun bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor

İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Sinop, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Sinop, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların, güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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