Yunusemre Belediyesi'nden binlerce ailenin yüzünü güldürecek örnek kampanya

Dr. Mehmet Çerçi'nin başında bulunduğu Yunusemre Belediyesi, Yunus Emre’nin “Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.” sözü ile on binlerce ailenin yüzünü güldürecek son yılların en önemli sosyal destek kampanyasını başlattı.

Manisa'nın Yunusemre Belediyesi, son yılların en önemli sosyal destek kampanyasını başlattı.

Ödeme güçlüğü çeken yaklaşık 4 bin ailenin elektrik faturalarını ödeyen Yunusemre Belediyesi, 15 bin haneye erzak kolisi, kömür yardımı, 5 bin çocuğa bot ve mont, bakkallara olan borcunu ödeyemeyenlere destek, ilk ve ortaokullara ücretsiz berber hizmetinin yanı sıra özellikle et ve süt ürünlerinde maliyetine satışa başlayacağını

30 Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ilçelerinde gerçekleştirilen ankette Türkiye'nin en başarılı 5 belediye başkanından birisi seçilen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, su faturalarını ödeyemeyen vatandaşlara destek olmak için Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduklarını bildirdi. Yunusemre Belediyesi Encümen Salonunda basın toplantısı düzenleyerek kampanya hakkında bilgi veren Başkan Çerçi, desteklerinin devam edeceğini söyledi.

YUNUSEMRE'DE HİZMET VE GÖNÜL SEFERBERLİĞİ BİTMEZ

“Yunusemre'de sen ben yok! Biz Varız! Her zaman biriz, beraberiz” diyerek kış aylarında vatandaşın yükünü hafifletecek sosyal destek çalışmalarının detaylarını paylaşan Yunusemre Belediye Başkanı, gönül seferberliklerinin artarak süreceğini söyledi.

4 BİN VATANDAŞA ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ

Başkan Dr. Mehmet Çerçi, öncelikle elektrik faturalarını ödeme güçlüğü çeken, kesinti yaşayan hanelerin elektrik faturalarını ödeyerek yaklaşık 4 bin vatandaşa dokunduklarını belirtti.

BİN 350 AİLENİN BAKKAL BORÇLARI KAPATILDI

Talep eden ihtiyaç sahibi hanelere kömür dağıtımını başlattıklarını ifade eden Başkan Çerçi, mahalle bakkallarına olan veresiye borçlarını ödeyemeyen yaklaşık bin 350 hemşehrilerinin veresiye defterlerini kapattıklarını da bildirdi.

15 BİN ERZAK PAKETİ İLE ON BİNLERCE AİLEYE BÜYÜK DESTEK

Dr. Mehmet Çerçi, gönül seferberliklerinin kapsayan sosyal destek çalışmalarının bunlarla da sınırlı kalmadığına dikkat çekerek, ”Tam 15 bin hanemize erzak paketi dağıtarak yaklaşık 60 bin vatandaşımıza, ailemize destek olacağız” dedi.

AŞEVİ 365 GÜN HİZMET VERECEK

İhtiyaç sahibi vatandaşların ger gün sıcak yemeğe kolaylıkla ulaşabilmeleri için aşevi projesini hayata geçirmeye hazırlandıklarını aktaran Dr. Mehmet Çerçi, hayırsever katkısıyla yapılacak projeyi kısa sürede tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

MALİYETİNE ET VE SÜT ÜRÜNLERİNİN SATIŞI BAŞLIYOR

Açılışını gerçekleştirmeye hazırlandıkları gıda marketin vatandaşlara büyük avantajlar sağlayacağını duyuran Mehmet Çerçi, “Bu marketimizde her ayın ilk haftasında başta et ve süt ürünlerini olmak üzere birçok temel gıda ürününü maliyetine satışa sunacağız.”

EMEKLİLERE ANLAMLI DESTEK

Emekli vatandaşları unutmadıklarını ve her zaman olduğu gibi yanlarında olduklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi, “Başımızın tacı, emeklilerimiz, büyüklerimiz, son derece uygun fiyatlara, kaliteli hizmet sunan sosyal tesislerimizden ekstra yüzde 10 indirimle faydalanabilecekler. Ayrıca çay 1 TL olacak.”

ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ BERBER HİZMETİ, MONT VE BOT DAĞITIMI

Yaklaşık 5 bin ihtiyaç sahibi çocuğa mont ve bot dağıtımı yapacaklarını söyleyen Başkan Çerçi, ayrıca 7-14 yaş arasındaki ilk ve ortaokul çocuklarına ücretsiz berber hizmetinin de başlayacağını duyurdu.

BEBEKLERE BEZ YAŞLILARA EVDE SAĞLIK HİZMETİ

Yeni bebek sahibi olan ailelerin mutluluklarına ortak olarak bebek bezi desteğinde bulunulacağını dile getiren Başkan Çerçi, bakıma ihtiyaç duyan yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlara da evde sağlık hizmetine başlayacaklarını, bakım ve temizlik hizmetinin de devam edeceğini belirtti.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ VE HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI

Yaklaşık 5 milyon TL tutarındaki çalışmada kendilerine destek olan başta Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ile katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür eden Başkan Çerçi, destek olmak isteyen hayırseverlerin www.yunusemre.bel.tr ya da 444 62 09 ve 0531 390 37 27 WhatsApp hatlarından kendilerine ulaşmalarını istedi.

TÜRKİYE'NİN HİZMET VE SEVGİ REKORTMENİ

Yunusemre Belediyesi'nin Türkiye'nin sevgi ve hizmet rekortmeni olmaya devam ettiğini vurgulayan Başkan Dr. Mehmet Çerçi, “Yardımlaşma ve dayanışma bizim kültürümüzün, inancımızın en güzel ve önemli özelliği. Bir yandan geleceğe hayırla yad edilecek eserler bırakırken, diğer yandan gönül seferberliğimiz artarak sürüyor. Büyük Yunusemre ailesinin her ferdine aynı sevgi ve heyecanla hizmet etmeye devam edeceğiz. Sevgide ve hizmette sınır tanımadık, tanımayacağız inşallah.”

PANDEMİ VE İKLİM KRİZİ DÜNYA EKONOMİSİNİ SARTI

Mehmet Çerçi, milyonlarca insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını ve iklim tahribatının dünya ekonomisini derinden sarstığına dikkat çekerek konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Tüm bu olumsuz gelişmelerden küresel ekonomin önemli aktörü Türkiye'nin etkilenmemesi mümkün değil tabi ki. Ancak, Türkiye gerek güçlü sağlık yatırımları, donanımlı sağlık ordusu, yerli aşısı, milli savunma hamleleri, yerli otomobil gibi stratejik yatırımlarından taviz vermedi. Çanakkale köprüsü, yüksek teknolojiye sahip sanayi yatırımları ve hamlelerine ara vermeden devam ediyor. İnanıyor, görüyor ve biliyoruz ki Türkiye tüm bu krizlerden güçlenerek, yeni fırsatlarla büyüyerek çıkacak. Yani bu günlerde geride kalacak. ”

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