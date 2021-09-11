Yunus Sezer kimdir? AFAD Başkanı Yunus Sezer nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre AFAD'a yeni başkan atandı. AFAD'ın yeni başkanı Yunus Sezer oldu. Daha önce Kırıkkale Valisi olarak görev yapan Yunus Sezer'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Yunus Sezer'in hayatı ve biyografisi...

Yunus Sezer kimdir? AFAD Başkanı Yunus Sezer nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre AFAD'a yeni başkan atandı. AFAD'ın yeni başkanı Yunus Sezer oldu. Daha önce Kırıkkale Valisi olarak görev yapan Yunus Sezer'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Yunus Sezer'in hayatı ve biyografisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yaımlanan kararlara göre Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına Yunus Sezer atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal atandı. Peki Yunus Sezer kimdir? İşte Yunus Sezer'in hayatı...

Yunus Sezer kimdir?

Yunus Sezer 10 Nisan 1978 yılında Erzurum'un İspir ilçesinde doğdu. Yunus Sezer Türk bürokrattır.

Yunus Sezer üniversite eğitimine kadar olan eğitimlerini Erzurum'da tamamladı.

Üniversite eğitimi için Bursa'ya giden Yunus Sezer 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

5 Kasım 2018'de Kırıkkale'ye vali olarak atanmıştır.

Yunus Sezer AFAD'a Başkan olarak getirildi.

iyi derecede İngilizce bilen Yunus Sezer evli ve 3 çocuk babasıdır.

AFAD nedir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur. Kurum Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, kurumun temel görev ve amacıdır.

Her ilde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bulunmakla beraber; 11 ilde bulunan Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri, bu kuruma bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.