Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Hazine ve Maliye Bakan yardımcılıklarına yeni isimler atandı. Buna göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım, görevden alındı ve yerlerine Mahmut Gürcan ile Yunus Elitaş atandı. Atamaların ardından Yunus Elitaş kimdir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş nereli, kaç yaşında? soruları sorulmaya başlandı. Peki Yunus Elitaş ne iş yapıyordu?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Hazine ve Maliye Bakan yardımcılıklarına yeni isimler atandı. Buna göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım, görevden alındı ve yerlerine Mahmut Gürcan ile Yunus Elitaş atandı. Atamaların ardından Yunus Elitaş kimdir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş nereli, kaç yaşında? soruları sorulmaya başlandı. Peki Yunus Elitaş ne iş yapıyordu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım, görevden alınarak yerlerine Mahmut Gürcan ile Yunus Elitaş atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya da görevlerinden alındı.

Yunus Elitaş kimdir?

Yunus Elitaş ise 2004 yılından bu yana Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda çalışıyor, iki yıldır da Muhasebat Genel Müdürlüğü yapıyordu.

1982 yılında Ankara'da doğdu. 2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başladı. 2007 yılında meslek giriş sınavını kazanarak Muhasebat Genel Müdürlüğüne stajyer muhasebat kontrolörü olarak naklen geçti. 2010 yılında muhasebat kontrolörlüğüne atandı.

2013-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı yaptı.

2015/Aralık-2017/Aralık döneminde bulunduğu ABD/Florida'da, University Of South Florida'dan MBA derecesi aldı. 2018 Şubatı'nda başladığı Gelir İdaresi Grup Başkanlığı görevini yürütmekteyken 28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Muhasebat Genel Müdürlüğüne atandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.