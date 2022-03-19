Yunus Dönertaş kimdir? Yunus Dönertaş öldü mü? Yunus Dönertaş nasıl öldü, öldürüldü mü? Kendisiyle yapılan bir sokak röportajıyla ünlenen Yunus Dönertaş'tan bir süredir haber alınamıyordu. Ekiplerin çalışması sonucu acı haber geldi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan insan kemikleri üzerinde yapılan DNA incelemesinde kemiklerin Yunus Dönertaş'a ait olduğu öğrenildi? Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yunus Dönertaş kimdir? Yunus Dönertaş öldü mü? Yunus Dönertaş nasıl öldü, öldürüldü mü? Kendisiyle yapılan bir sokak röportajıyla ünlenen Yunus Dönertaş'tan bir süredir haber alınamıyordu. Ekiplerin çalışması sonucu acı haber geldi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan insan kemikleri üzerinde yapılan DNA incelemesinde kemiklerin Yunus Dönertaş'a ait olduğu öğrenildi? Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

8 aydır kendisinden haber alınamayan sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş‘tan acı haber geldi. Yunus Dönertaş YouTube'da bir kanala verdiği röportajla birlike ünlenmişti. Yunus Dönertaş kısa sürede herkes tarafından tanınmaya başlanmıştı. Yunus Dönertaş ”Ama kafamız nasıl güzel“ sözleriyle fenomen olmuştu. Kayıp Yunus Dönertaş'tan acı haber geldi.

Yunus Dönertaş kimdir?

Sokak röportajıyla ünlenen Yunus Dönertaş‘tan acı haber geldi. YouTube'da bir kanala verdiği röportajla birlike ünlnen ve kısa sürede herkes tarafından tanınan Yunus Dönertaş hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piknik alanında bulunan insan kemiklerinin, 8 aydır kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Dönertaş'a ait olduğu belirlendi.

Yunus Dönertaş bir sokak röportajında söylediği sözlerden dolayı kısa sürede fenomen olmuştu.

Yunus Dönertaş nasıl öldü, öldürüldü mü?

Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonuçlandı. Kentte yapılan kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri kemiklerden alınan örneklerle eşleştirildi. Kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan, sokak röportajında ''Kafamız nasıl güzel'' sözleriyle tanınan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi.

Soruşturma başlatıldı

Dönertaş'a ait kemik parçaları önceki gün İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. .