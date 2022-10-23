Yunanistan bu sefer de simidimizi çaldı

Yunan basını, daha önce baklava ve dönerin Yunanistan'a ait olduğu şeklinde manipülasyon yapmıştı. Şimdi de susamlı simidi çalmaya kalkıştılar.

Yunan basını bu kez susamlı simit için algı manipülasyonu yapıyor. Yunanlara ait olan "Olivemagazine.gr" adlı web sitesi, "Atina ve Selanik'teki en taze ve en çıtır simit" başlıklı bir içerik yayımladı.

"En köklü yeme alışkanlıklarımızdan biri"

İçerikte, "Sadeliğiyle muhteşem olan simit, Yunanlıların en köklü yeme alışkanlıklarından biri. Kolay, ucuz ve doyurucu. Kavrulmuş susamın kokusu rahatlatıyor." denildi.

Söz konusu yiyeceğin "her saat her yerde bulunabileceğinden" söz edildi. Atina ve Selanik'te gevreğin satıldığı noktalar sıralandı.

Osmanlı'dan gelen asırlık atıştırmalık

Ancak Yunan basını, susamlı simidin asırlık Osmanlı atıştırmalığı olduğu gerçeğini göz ardı etti.

“Susamlı kebap” olarak da bilinen simit, Osmanlı Devleti'nden bu yana tüketilen en favori yiyeceklerden biri ve öğün arası atıştırmalık olarak öne çıkıyor. .