Yumurtayı asla yıkamayın! Çünkü...

Kimi insanlar yumurtaları satın aldığı gibi yıkayıp buzdolabına öyle yerleştirir. Kimisi ise yumurtayı kırmadan önce yıkar. Fakat bir kesim insan da yumurtanın asla yıkanmaması gerektiğini savunur. Peki doğru olan hangisi? Yumurta yıkanmalı mı? Sizler için araştırdık, detaylar haberimizde...



Satın alınan yumurtaların yıkanıp yıkanmaması gerektiği yıllardır devam eden bir tartışma konusu. Kimi insan onu yıkamadan buzdolabına yerleştirmez, kimi kırmadan önce yıkar, kimi asla yıkamaz. Herkesin de farklı farklı gerekçeleri olur. Peki bilim hangi kesimi haklı buluyor?

Yumurtaları yıkamak doğru bir davranış mı?

Birçok kişi satın aldığı yumurtaları kartonundan çıkarıyor ve tek tek yıkayıp buzdolabına öyle yerleştiriyor. Fakat bilimsel çalışmalar bu davranışın yanlış olduğunu söylüyor.

Yumurtaları yıkamaktaki gerekçe onların dış kabuğunda bulunan bakteriler ve pislikler. İnsanlar bunlardan arındırmak için yumurtaları yıkamayı tercih ediyor fakat bu şekilde yumurtanın çok daha fazla zarar gördüğünü bilmiyorlar. Çünkü yumurta yıkandığında koruyucu dış katmanı zarar görüyor ve inceliyor. Bu da kabukta bulunan zararlı mikroorganizmaların, salmonella bakterisinin yıkama yüzünden açılan mikroskobik gözeneklerden yumurtanın içine kolay bir şekilde girmesine sebep oluyor.

Yani yumurtayı bilhassa soğuk suyla yıkadığınız zaman yumurtanın kabuğundaki koruyucu tabakaya zarar veriyorsunuz ve istemeden de olsa bakterilerin yumurtanın yenecek kısmına gayet kolay bir şekilde bulaşmasını sağlıyorsunuz.

Peki yumurta nasıl muhafaza edilmeli?

Uzmanlar, yumurtaları yıkamadan, satın alınan karton kutunun içerisinde saklanmasını doğru buluyorlar. 0-5 derece arasında muhafaza edilmesi gereken yumurtaları karton kutuda saklamak onun ışıktan ve dolaptaki diğer kokulardan korunmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda bu sayede yumurtadaki salmonella bakterisinin buzdolabındaki diğer yiyecek ve içeceklere çapraz bulaşma yoluyla bulaşmasını da engellemiş olacaksınız.

Yumurtanın besin değeri nedir?

Bir yumurta 3 gr protein barındırır. Aynı zamanda yumurta A vitamini, B2 vitamini, B5 vitamini, B12 vitamini, E vitamini ve kolin, lutein, zeaksantin, niasin, folat, biotin, kalsiyum, demir, magnezyum, bakır, iyot, çinko, sodyum içerir.

Haftada kaç yumurta tüketmek gerekir?

Beslenme uzmanı dünyaca ünlü Keri Gans bu konuyu hakkında şu ifadeleri kullanıyor "Ortalama bir insan için günde 2 yumurta gayet normal. Bir insan uyguladığı beslenme programını ya da diyet listesini mutlaka kontrol etmeli ve doymuş yağları nereden aldığına bakmalı. Günde iki yumurta oldukça sağlıklı ama eğer yumurtaları çırpılmış olarak yiyor ve üstüne peynir koyuyorsanız, aslında doymuş yağ ve kalori alımını epey artırmış oluyorsunuz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.