Yumurtanın üstünde bulunan kod ne anlama geliyor?

Satın aldığınız yumurtaların üzerinde çeşitli kodlar olduğunu görmüşsünüzdür. Peki bu kodların ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Sizler için yumurtanın üzerinde yazan kodların ne anlama geldiğini araştırdık, detaylar haberimizde...



Marketten satın aldığınız yumurtaların üzerinde harfler ve rakamlar olduğunu hiç fark ettiniz mi? 2017 yılının sonunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla artık yumurta üreticileri, "yetiştirme metodu kodu"nu yumurtalara basmak zorunda oldu. Hatta yumurtaların üzerine kod basmayan yumurta üreticileri yumurtalarını satamayacak. Siz de hangi kodun ne anlama geldiğini öğrenerek daha bilinçli alışveriş yapabilirsiniz.

Yumurtaların üzerinde bulunan sayılar ne anlama geliyor?

Uygulamaya göre yumurtaların üzerinde dört farklı üretim kodu bulunuyor. Bu kodlar yumurtanın alındığı tavuğun cinsi ve kalitesini belirtiyor. Kodlar sayılar ve harflerden oluşuyor. Yumurtanın üzerindeki sayılar da 0, 1, 2 ve 3 şeklinde değişiyor.

Yumurtanın üstünde bulunan kod 0 ile başlıyorsa...

Yumurtanın üstünde bulunan kod 0 ile başlıyorsa bu organik olduğu anlamına geliyor. Yani tavuğun yetiştiriciliği ve kullandığı yem organiktir, hiçbir kimyasal barındırmadığından en sağlıklı yumurta da budur. Diğer yumurtalara göre pahalı olmasının nedeni de tam olarak bu.

Yumurtanın üstünde bulunan kod 1 ile başlıyorsa...

Satın aldığınız Yumurtanın üstünde bulunan kod 1 ile başlıyorsa bu gezen tavuk yumurtası olduğu anlamına gelir. Kümeslerde değil, tavuk çiftliklerinde yetişen ve özgür gezen tavukların yumurtaları 1 koduna sahiptir. Organik yumurtadan sonra en sağlıklı yumurta 1 koduna sahip yumurtadır diyebiliriz.

Yumurtanın üstünde bulunan kod 2 ile başlıyorsa...

Yumurtanın üstünde bulunan kod 2 ile başlıyorsa bu kümes tavuğu yumurtası olduğu anlamına gelir. Piyasada en fazla bu kodla damgalanmış yumurtalar satılmaktadır. 0 ve 1'de olduğu gibi organik ve sağlıklı yemlerle beslendiğini bu tür yumurtalar için söylemek mümkün değildir.

Yumurtanın üstünde bulunan kod 3 ile başlıyorsa...



Yumurtanın üstünde bulunan kod 3 ile başlıyorsa bu kafes tavuğu, diğer bir deyişle tavuk çiftliklerinde fabrikasyon usulü üretilen yumurtalar olduğu anlamına gelir. Bu tavukların genellikle katkı maddeli yemlerle beslendiği söylenir, ülkemizde en fazla tüketilen ve en ucuz yumurta türü bu koda sahip yumurtadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.