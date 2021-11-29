Yumurtanın kabuğuna sıvı yağ sürerseniz...

Birçoğumuz mutfağa girmekten zevk alıyor ve birbirinden lezzetli yemeklere imza atıyoruz. Mutfak özen ve dikkat istiyor. Bazı püf noktaları bilip uygulayarak çok daha kolay bir şekilde lezzetli sonuçlar elde edebilirsiniz. Sizler için bilmeniz gereken püf noktaları derledik...



Yemek yapmak kimi insanın hobisidir, kimi insan ise aç kalmamak için mutfağa girer. Hepimizin bir şekilde mutfaktan yolu geçiyor. Bazı püf noktaları bilip uygulayarak mutfakta çok daha başarılı olabilirsiniz. Gelin bu püf noktalara birlikte bakalım...

Mutfakta işinize yarayacak birbirinden ilginç püf noktalar

Bıçağınız eskisi kadar iyi kesmiyorsa gazete keserek bıçağınızı bileyebilirsiniz.

Yumurtaya ayçiçek yağı sürüp daha sonra buzdolabına koyarsanız birkaç hafta daha taze kalmasına yardımcı olabilirsiniz.

Kurabiyelerinizin kurumasını önlemek için yanına bir dilim ekmek koyabilirsiniz.

Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırırken zorlanıyorsanız plastik şişeyle yumurtanın sarısını şişenin içerisine çekerek kolay bir şekilde ayırabilirsiniz.

Kahve filtreniz bittiyse kağıt peçete veya kağıt havluyu kahve filtresi olarak kullanabilirsiniz.

Yumurtayı kırdıktan sonra içerisine yumurta kabuğu düştüğünü fark ettiyseniz yıkadığınız yumurtanın kabuğuyla birlikte bu kabuğu yumurtadan kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz.

Pankek harcını bitmiş ve temizlenmiş ketçap veya mayonez şişelerine koyarsanız şekil vermesi çok daha kolay olacaktır.

Muffin kalıplarını fırında yumurta veya pankek yapmak için de kullanabilirsiniz.

09:30 – 11:30 saatleri arasında içtiğiniz kahveden daha fazla enerji alabilirsiniz. Ayrıca içtiğiniz kahvenin içerisine bir çimdik tuz ekleyerek daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.

Kaşar peynirinden ince dilimler kesmek istiyorsanız sebze soyacaklarından yardım alabilirsiniz.

Meyve suyunun veya sütün bardağa dökülürken etrafa sıçramasını önlemek için kutunun ağız kısmı yukarıda kalacak şekilde bardağa dökebilirsiniz.

Ekmeğin kesilirken parçalanmasının önüne geçmek için ekmeği ters çevirip o şekilde kesebilirsiniz.

Şeftali veya domatesin kabuğunu rahat bir şekilde soymak istiyorsanız onları yaklaşık iki dakika kadar mikrodalga fırının içerisinde ısıtabilirsiniz.

Haşlanmış yumurtayı rahatlıkla soymak için su dolu bir bardağın içerisine alıp çalkalarsanız kabuklar kolay bir şekilde yumurtadan ayrılacaktır. Ayrıca yumurtanın taze mi yoksa bayat mı olduğunu da suyun içerisine atarak anlayabilirsiniz. Eğer yumurta dibe batıyorsa taze, suyun üstünde kalıyorsa bayatlamış demektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.