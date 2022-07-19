Yumurta fiyatlarına rekor zam!

Asgari ücrete gelen zammın ardından gıda fiyatlarına peş peşe zam gelmeye başladı. En son olarak yumurta fiyatlarına yüzde 50'nin üzerinde zam geldi. 30 lira civarında satılan yumurtanın kolisi 50 lirayı aştı. Peki yumurtaya zam mı geldi? Yumurtanın kolisi ne kadar oldu?

Son dakika: Yumurtanın kolisine yüzde 50'nin üzerinde yapıldı. Asgari ücrete yapılan zamların ardından yumurtaya rekor zam yapıldı. 30 lira olan yumurtanın kolisi 50 liraya kadar çıktı. Peki yumurtaya zam m geldi? Yumurtaya ne kadar zam geldi? Yumurtanın kolisi ne kadar oldu? İşte gelen son zammın ardından güncel yumurta fiyatları...

MALİYETLER GİDEREK ARTIYOR

Marketten markete göre fiyat değiştiren yumurta fiyatları ortalama 48 liradan satılmakta. Üreticiler ise yumurta maliyetlerinin 1,5 liraya kadar dayandığını belirterek satış fiyatlarına isyan etti. Yüzde 100'ün üzerinde zarar ettiklerini kaydeden üreticiler, devletten yem desteği isterken, nakliye maliyetlerinin de 3 bin liradan 10 bin liraya çıktığını söylediler.

YUMURTA FİYATLARI NE KADAR?

Yumurta toptancısı Süleyman Önal, fiyatların şu anda dengelenmeye başladığını belirterek, orta boy yumurtanın 42 lira seviyesine çıktığını, büyük boy yumurtanın 45 liraya, XL'ların ise 50 liraya satıldığını anlattı. Önal "Tabii marketlerde bunlar beşer lira daha fazla oynar. Şu anda telafi etmedi zararlarını ama biraz olsun nefes aldı üretici diye düşünüyorum" dedi.

BİR KOLİ YUMURTA KAÇ TL?

Geçtiğimiz haftalarda 30 lira civarında olan yumurtanın kolisi yem, nakliye ve enerji maliyetleri gerekçe gösterilecek 50 lira seviyelerine yükseltildi. Kaynak: Karar