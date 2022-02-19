Yumurta fiyatları ucuzlayacak mı? Yumurta zamları geri alınacak mı?

Gıdada alınan KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmeden hemen önce yumurta fiyatlarına yeni zam gelmişti. 35 TL'den satılan 30'lu yumurta kolisinin fiyatı bir günde 45 TL'ye kadar çıkmıştı. Vatandaşların şikayetinden sonra Ticaret Bakanlığı yumurtaya yapılan zamları incelemek için müfettiş görevlendirdi. Yumurta fiyatlarındaki artış sosyal medyada da oldukça fazla tartışılmıştı.

Yumurta fiyatlarında son haftalarda yaşanan ani yükseliş pek çok kişiyi rahatsız etmişti. Gıda ürünlerine gelen yüzde 7'lik KDV indirimi öncesi geldiği iddia edilen yumurta zamnlarına ilişkin harekete geçildi. Ticaret Bakanlığı KDV indirimleri öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidildiği şikayetleri üzerine müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Yumurta fiyatları ucuzlayacak mı?

Müfettiş soruşturması sonundan Yumurta fiyatlarının düşüp düşmeyeceği pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde (ÖTV'ye tabi ürünlerden indirimli oranda KDV uygulananlar hariç) KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği anımsatıldı.

Yumurta zamları geri alınacak mı?

Açıklamada söz konusu düzenlemenin hemen öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikayetlerin kamuoyuna yansıdığına işaret edildi. Açıklamada "Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi. .