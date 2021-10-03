Yumurta akıyla cildinizi sıkılaştırın

Yumurta proteinden zengin bir besindir. Kahvaltıların, keklerin, böreklerin, poğaçaların vazgeçilmezi yumurtayı cilt bakımında da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Zengin vitamin ve mineral içeriğiyle cildinize fayda sağlayacak yumurtalı cilt bakım maskelerini sizler için derledik...



Yumurta vitamin ve mineral deposu bir besindir. Beslenmemiz için vazgeçilmezdir. 1 yumurta 0.34 gram karbonhidrat, 6.22 gram protein, 5.4 yağ, 191 mg kolesterol, 36.5 mg sodyum, 48.5 mg potasyum, 27 mg kalsiyum, 141 mg A vitamini, 0.8 demir içerir.

Faydaları saymakla bitmeyen yumurta harici olarak kullanıldığında da birçok faydayı bizlere sunar. Yumurta zengin besin değeriyle saçlara ve cilde çok faydalıdır. Yumurta akından yapacağınız yüz maskesi cildinizi sıkılaştırır, gözeneklerinizi kirlerden arındırıp temizler, cildinizi fazla birikmiş yağdan arındırır. Yumurta akı siyah noktalar için etkili bir çözümdür.

Yumurta akı içerisinde hangi vitamin ve mineralleri barındırır?

Yumurta akı B kompleks vitaminlerinden ve proteinden oldukça zengindir. Ayrıca içeriğinde selenyum bulunur. Yapılan araştırmalar sonucunda selenyumun damar sertleşmesini engellediği ve bazı kanser türlerinden koruduğu görülmüştür.

Peki yumurta akından hangi maskeler yapılır?

Kırışıklıklarınızdan şikayetçiyseniz kırışıklıkları azaltan yumurta maskesi yapmalısınız. Bunun için bir yumurta akına, bir yemek kaşığı buğday ununa ve bir yemek kaşığı bala ihtiyacınız olacak.

Maskeyi hazırlamadan önce işe cildinizi hafif bir sabunla yıkayıp durulayarak başlayın. Daha sonra yumurta akını, balı ve unu bir kapta karıştırıp birleştirin. Kıvam alan bu karışımı yüzünüze eşit miktarda dağıtarak sürün. Sadece kırışıklıktan muzdarip olduğunuz bölgeye de sürebilirsiniz. Maskeyi yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yaparak sürmeniz gerekir. Yüzünüzde maskeyi 10 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkarak karışımı yüzünüzden arındırın. Temiz bir havluyla yuzunuzu kurulayın ve nemlendirici kreminizi sürün. Bu karışım kırışıklıklarınızı azaltmaya yardımcı olacaktır.

Kuru bir cilde sahipseniz cilt nemlendiren yumurta maskesini yapmalısınız. Bunun için bir yumurta akına, bir yemek kaşığı zeytinyağına ve bir yemek kaşığı bala ihtiyacınız olacak.

Maskeyi hazırlamadan önce cildinizi hafif bir sabunla yıkayıp durulayın. Unutmayın maske temiz cilde uygulanır. Daha sonra yumurta akını ve zeytinyağını bir kaba alıp karıştırın. İçerisine bal ekleyin. Pürüzsüz hale gelene kadar karıştırmaya devam edin. Maskeyi parmaklarınız yardımıyla dairesel hareketler yaparak boynunuza ve yüzünüze sürün. 10 dakika beklettikten sonra suyla yıkayarak cildinizi karışımdan arındırın. Hafif dokunuşlarla yüzünüzü temiz bir havluya kurulayın. Son olarak nemlendiricinizi de kullanın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.