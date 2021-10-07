Yüksek yastık boynu kırıştırıyor

Yaşam şekli, sağlıksız beslenme ve genetik faktörler sebebiyle zamanla yüz bölgemizde sarkıklar oluşabiliyor. Fakat kadınların kabusu olan yüz sarkması dikkatli olunursa önlenebiliyor. Peki cilt sarkması nasıl önlenir? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Neden cildimiz sarkıyor? Gelin tüm bu soruların cevabına birlikte bakalım...



Cilde aşırı kimyasal kullanımı, bakımsızlık, genetik yapı, sağlıksız beslenme, yanlış hayat tarzı yüzünden ilerleyen yaşlarda yüzümüzde cilt sarkmaları görülebiliyor. Bu sarkmaların önüne doğru bir yaşam tarzını benimsemekle geçilebiliyor. Fakat bazı önlemleri de atlamamak gerekiyor.

Yüzümüzdeki cilt sarkmaları nasıl önlenir?

Sağlıklı, genç, sarkmamış ve parlak bir cilt için sağlığa zararlı sigaradan ve alkolden mutlaka uzak durmalısınız. Sigaranın içinde bulunan zift, nikotin gibi maddeler damarları tahrip eder ve onları daraltır. Daralan damarlar da dokunun işlevini bozar ve cilt kuruluğuna, kırışıklık ve pullanmalara, deride renk değişimine sebep olur. Ayrıca erken yaşlanma sürecini hızlandırır. Alkol ise vücutta susuzluğa neden oluyor. Bu da ciltte kurumaya ve kırışmaya neden oluyor. Ayrıca alkol cilt bariyerine zarar veriyor, vücutta hücre yenilemeye yarayan A vitaminini de azaltıyor.

Ani kilo değişimleri yaşamamanız gerekir. Kilo alışınız ve verişiniz düzenli olması gerekir. Bunun için de şok diyetlerden uzak durmalısınız.

Aşırı miktarlarda şeker ve karbonhidrat tüketmek cildin sarkmasına sebep olabilir. Bu yüzden beslenme tarzınızı düzeltmeli, bol sebze ve meyve tüketmelisiniz. Şeker tüketeceğiniz zaman ise tercihinizi doğal şekerlerden yana kullanmalısınız.

Günde 3 bardaktan fazla kahve tüketirseniz cildiniz sarkabilir. Çünkü fazla kahve tüketimi cildin kurumasına neden olur. Kuruyan ciltte çok erken yaşlarda kırışıklıklar oluşur ve bu kırışıklıklar gözle görülür durumda olur.

30'lu yaşların ardından vücutta Q enzim 10, Alfa lipoik asit ve antioksidan üretimi azalır. Bu yüzden doktorunuza danışarak bunları cildinize takviye etmelisiniz.

Yaz kış güneş kremi kullanmalı, cildinizi en az üç saatte bir güneş kremiyle nemlendirmeyi ihmal etmemelisiniz.

Yüksek bir yastıkla uyumaya alıştıysanız size kötü bir haberimiz var! Yüksek yastık boyunda kırışıklığa ve sarkmalara neden oluyor. Bu yüzden alçak yastık kullanmayı tercih etmelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.