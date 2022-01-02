Yüksek tansiyonun en tehlikeli yanı hiçbir belirtisinin olmamasıdır. Ancak doğru beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, sigara ve stresten uzak durmak; hipertansiyonu kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Peki kimler yüksek tansiyon riski altında? Detaylar haberimizde...



Yüksek tansiyon yetişkinler için endişe verici ve tehlikeli bir durumdur. Tehlikeli olmasının en büyük sebebi belirti göstermemesidir. Bu yüzden birçok kişi hipertansiyona sahip olduğunu bilmez.

Hipertansiyona anormal kolesterol ve kan şekeri seviyeleri de eklenirse atardamarlara, böbreklere ve kalbe verilen zarar katlanarak artar. Fakat yüksek tansiyonu tespit etmek ve tedavi etmek kolaydır.

60 yaş üstü risk altında!

Yüksek kan basıncı yaş ilerledikçe artma eğilimindedir. Bu yüzden özellikle yaşlı yetişkinlerde daha ciddi kalp problemlerine sebep olabilir. Tansiyon aralığı kişiden kişiye değişiklik gösterir. Genel olarak normal sayılan değer 130/80'dir. 60 yaş üstündeki kişilerin kan basıncının bu değerin üstüne çıkmaması gerekir.

Yapılan yeni bir çalışma, yaşlı insanların kan basıncının düşürülmesinin olumlu etkileri olduğunu doğrulamaktadır. Yaşları 60 ila 80 arasında olan ve yüksek tansiyona sahip 8500'den fazla kişinin dahil edildiği çalışmada katılımcıların yarısı standart bir tedavi, diğer yarısı ise yoğun bir tedavi gördü. Araştırmacılar üç seneyi aşkın bir süre katılımcıların inme, kalp krizi, kalp yetmezliği ve artiyal fibrilasyon dahil ciddi kardiyovasküler problem yaşama risklerini takip etti. Sonuçta standart tedavi uygulanan grupta risk oranının yaklaşık yüzde 5, yoğun tedavi uygulanan grupta yüzde 3.5 olduğu görüldü. Bu sonuçlar gösteriyor ki düşük kan basıncı kalple ilgili sorunları azaltıyor. Kan basıncını kontrol altında tutmak için birçok ilaç var. En etkili, güvenli ve yan etkileri olmayan ilacı doktorunuz tavsiye edecektir.

Tuz tüketmekten kaçınmak gerekir?

Yüksek tansiyona karşı risk oluşturan, değiştirilemeyen faktörler olduğu gibi kontrol edilebilir faktörler de vardır. İdeal kilo, düzenli aktivite ve sağlıklı beslenmek yüksek tansiyonu kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Aynı zamanda sigara kullanmayı bırakmak ve stres yönetimi olumlu etkenler arasında yer alır. Hipertansiyon sorunu yaşıyorsanız tuz tüketimine dikkat etmeniz gerekir. Hazır yiyecekler ve işlenmiş gıdalar çok miktarda tuz içermektedir. Bu yüzden evde yapılan yemekleri tüketmeyi tercih etmelisiniz. Tuz yerine yiyecekleri tatlandırmak için limon, sirke veya baharat kullanmayı deneyebilirsiniz. Yüksek tansiyon sizi inme, koroner arter hastalığı, bunama, böbrek hastalıkları, artiyal fibrilasyon ve göz sorunlarına karşı savunmasız bırakır. Yüksek tansiyonun bir belirti göstermediği için sık sık tansiyon ölçümü yapıp kayıt altına alınması ve sonuçların doktorla paylaşılması hipertansiyon teşhisinde önemlidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.