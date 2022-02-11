DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Mahkum 9. bölüm tek parça izle | Mahkum son bölümde neler oldu? Mahkum yeni bölüm özeti
Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman? Türkiye Kupası Beşiktaş-Kayserispor maçı hangi gün saat kaçta oynanacak?
Ekonomide gözler Bakan Nebati'nin yarın yapacağı açıklamalarda
'Sonsuza Dek' şarkı sözleri | Ebru Gündeş-Murat Boz 'Sonsuza Dek' şarkı sözü nasıl?
Antalya Bisiklet Turu'nun ilk etabını Matteo Malucelli kazandı
Doğu Ekpresi'nden sonra Batı Karadeniz Ekspresi'ne de yoğun ilgi
Camileri tanıtmak için Almanya'dan memleketi Düzce'ye pedal çevirdi
Rusya'dan domates kotasını artırma sinyali
Haydar Dümen kimdir? Haydar Dümen neden öldü? Haydar Dümen kaç yaşında?
Yüksek fiyatlar nereye nasıl şikayet edilir? Fahiş fiyat nereye şikayet edilir?
Ebru Gündeş ve Murat Boz - Sonsuza Dek şarkı sözleri | Sonsuza Dek dinle
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırdı
Arka Sokaklar'da Engin ayrıldı mı? Arka Sokaklar Engin Balkan neden ayrıldı?
Gözler elektrik zirvesinde: Elektrik faturalarında indirim olacak mı?
İŞKUR iş ilanına nasıl bakılır? İŞKUR kendi şehrimde kendi mesleğimde iş ilanı

TIMETURK / GENEL / Yüksek fiyatlar nereye nasıl şikayet edilir? Fahiş fiyat nereye şikayet edilir?

Yüksek fiyatlar nereye nasıl şikayet edilir? Fahiş fiyat nereye şikayet edilir?

Fahiş fiyat nereye şikayet edilir? Yüksek fiyatlar nereye nasıl şikayet edilir? 2022 yılına girilmesiyle birlikte pek çok ürüne de peş peşe zamlar gelmeye başladı. Market ve pazarlarda bazı fırsatçılar yaşanan durum karşısında daha fazla kazanmak için ürünlerine fahiş fiyat artışı yapıyor. Yüksek fiyatları gören vatandaşlar bunu nereye şikayet edeceklerini sorguluyor. Fiyat artışı şikayeti bundan böyle e-devlet üzerinden yapılabilecek.

51 Dakika Önce
2022-02-11 14:19:01
Yüksek fiyatlar nereye nasıl şikayet edilir? Fahiş fiyat nereye şikayet edilir?

Fahiş fiyat nereye şikayet edilir? Yüksek fiyatlar nereye nasıl şikayet edilir? Vatandaşların son yıllarda en çok şikayet ettiği konuların başında hayat pahalılığı geliyor. Gıda ürünlerinden tutun da teknolojik ürünlere kadar her şeye son bir kaç yılda inanılmaz zam geldi. Yaşanan bu durumu fırsat bilen bazı marketler ve işletmeler ürünlerine fahiş fiyat artışı yapıyor. Yüksek fiyatları gören vatandaşlar bunun nereye şikayet edileceğini merak ediyor.

Yüksek fiyatlar nereye nasıl şikayet edilir?

Market ve pazar gezen vatandaşar karşılaştıkları fiyatlar ile adeta şok oluyor. Bir haftada aynı ürüne yüzde 30 zam geldiğini görenler durumu hemen yetkililere şikayet etmek istiyor. Peki fahiş fiyat artışları nereye şikayet edilir? Yüksek fiyatlar sadece bir kaç saniye içinde şikayet edilebilir. Bunun için yapmanız gerekenler şunlar;

1. ALO 175 yüksek fiyat yapan firmayı ve marketi şikayet edebilirsiniz.

2. Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirim Sistemi (HFA-BİLDİRİMİ) mobil uygulaması üzerinden bir kaç saniyede şikayet bildirimi oluşturabilirsiniz.

3. e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak yüksek fyat artışı şikayetinde bulunabilirsiniz.

Fahiş fiyat nereye şikayet edilir?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, fiyat artışı denetimini şimdi de dijital ortama taşıdı. Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi hizmeti e-Devlet Kapısı'na eklendi. “Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi” hizmeti e-Devlet Kapısı'na bugünden itibaren eklendi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş