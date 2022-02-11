Yüksek fiyatlar nereye nasıl şikayet edilir? Fahiş fiyat nereye şikayet edilir?

Fahiş fiyat nereye şikayet edilir? Yüksek fiyatlar nereye nasıl şikayet edilir? 2022 yılına girilmesiyle birlikte pek çok ürüne de peş peşe zamlar gelmeye başladı. Market ve pazarlarda bazı fırsatçılar yaşanan durum karşısında daha fazla kazanmak için ürünlerine fahiş fiyat artışı yapıyor. Yüksek fiyatları gören vatandaşlar bunu nereye şikayet edeceklerini sorguluyor. Fiyat artışı şikayeti bundan böyle e-devlet üzerinden yapılabilecek.

Fahiş fiyat nereye şikayet edilir? Yüksek fiyatlar nereye nasıl şikayet edilir? Vatandaşların son yıllarda en çok şikayet ettiği konuların başında hayat pahalılığı geliyor. Gıda ürünlerinden tutun da teknolojik ürünlere kadar her şeye son bir kaç yılda inanılmaz zam geldi. Yaşanan bu durumu fırsat bilen bazı marketler ve işletmeler ürünlerine fahiş fiyat artışı yapıyor. Yüksek fiyatları gören vatandaşlar bunun nereye şikayet edileceğini merak ediyor.

Yüksek fiyatlar nereye nasıl şikayet edilir?

Market ve pazar gezen vatandaşar karşılaştıkları fiyatlar ile adeta şok oluyor. Bir haftada aynı ürüne yüzde 30 zam geldiğini görenler durumu hemen yetkililere şikayet etmek istiyor. Peki fahiş fiyat artışları nereye şikayet edilir? Yüksek fiyatlar sadece bir kaç saniye içinde şikayet edilebilir. Bunun için yapmanız gerekenler şunlar;

1. ALO 175 yüksek fiyat yapan firmayı ve marketi şikayet edebilirsiniz.

2. Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirim Sistemi (HFA-BİLDİRİMİ) mobil uygulaması üzerinden bir kaç saniyede şikayet bildirimi oluşturabilirsiniz.

3. e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak yüksek fyat artışı şikayetinde bulunabilirsiniz.

Fahiş fiyat nereye şikayet edilir?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, fiyat artışı denetimini şimdi de dijital ortama taşıdı. Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi hizmeti e-Devlet Kapısı'na eklendi. “Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi” hizmeti e-Devlet Kapısı'na bugünden itibaren eklendi. .