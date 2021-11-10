Yüksek ateş nasıl düşürülür?

Havalar bir sıcak bir soğuk, tam hastalık zamanları! Öksürüyor, hapşırıyor, halsiz düşüyor ve ateşleniyoruz. Maalesef bazen ateşimiz çok yükselebiliyor. Peki ateş nasıl düşürülmeli? Evde hangi yöntemlerle ateşin düşmesi sağlanır? Gelin birlikte bakalım...



Hastalık havaları geldi. Sabah soğuk olan hava öğlene doğru ısınıyor. Sonra birden yağmur yağmaya başlayabiliyor. Ne giyeceğimizi, vücudumuzu nasıl hastalıklardan koruyacağımızı şaşırmış durumdayız. Bazen başarısız oluyor hastalığa yakalanabiliyoruz. Burnumuz akıyor, öksürüyor, hapşırıyor, halsizleşiyor ve ateşleniyoruz. Bazen ateşimiz çok yükselebiliyor. Peki böyle durumlarda ne yapmamız gerekiyor, ateş evde doğal yöntemlerle nasıl düşürülebilir?

Ateşi düşürmenin en kolay ve en sık uygulanan yöntemi ılık duş almaktır. Fakat suyun sıcaklığı çok önemlidir. Su soğuk veya sıcak değil ılık olmalıdır. Aksi takdirde çok daha kötü olabilirsiniz. Ayrıca ılık duş alırken on dakikadan fazla uzatmamanız gerekir. Yoksa bu da size kötü hissettirebilir.

Duş alamayacak bir haldeyseniz nemli bir havluyla vücudunuzu güzelce silerek vücut ısınızı kontrol altına almaya çalışabilirsiniz. Temiz bir havluyu ılık bir suya batırın ve sıkın. Havlu ıslak değil yalnızca nemli olmalıdır. Daha sonra ılık ve nemli bir hale gelen havluyu hızlıca koltuk altına, dirseklere, bileklere, alına ve eklemlere uygulayın. Bu yöntem ateşin düşmesini sağlayacaktır.

Yüksek ateş durumunda sürekli susama hissi oluşur ve ağız kuruluğu yaşanır. Bu yüzden ateşiniz yükseldiğinde bol bol oda sıcaklığında su içmeni gerekir. Su vücut ısınızı dengeleyecek ve hastalığa karşı vücudunuzun direnmesini sağlayacaktır. Ayrıca yüksek ateş halinde hafif besinler tüketmeli, vücudunuzun enerjisini ağır yemekleri sindirmeye harcamamalısınız.

Bunlara da dikkat!

Bol, rahat, hava alan giysiler giymelisiniz. Odanızın sıcaklığı 23 ila 25 derece arası olmalıdır. Yüksek ateşle birlikte burun tıkanıklığı da yaşıyorsanız mutlaka burnunuzu açmalısınız aksi takdirde ateşiniz yükselmeye devam edebilir.

Ateşiniz düşene kadar kafeinli içeceklerden uzak durmalısınız. Çünkü kafein vücuttan su atılımını sağlar. Ateşiniz yüksekken bu en son istenilecek şeylerden biridir.

Ateşiniz yüksekken hareket halinde olmaya çalışmamalı bol bol dinlenmeli, istirahat etmelisiniz.

Ayrıca unutmayın, ateş ne yaparsanız yapın düşmüyor, yükselmeye de devam ediyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.