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TIMETURK / GENEL / Yük treni işçi servisine çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yük treni işçi servisine çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kırklareli'nde bir yük treni, hemzemin geçitte işçi servisine çarptı. Korkutan kazada can kaybı yaşanmazken, 27 kişi yaralandı.

2 Saat Önce
2022-03-10 09:46:51
Yük treni işçi servisine çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde, yük treni hemzemin geçitte işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı.

Yan devrilen servisteki 27 kişi yaralandı. Yaralılar, Alpullu ve Babaeski Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

VALİ BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Kırklareli Valisi Osman Bilgin olay yerine gelerek Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu'ndan bilgi aldı. Bilgin, yaptığı açıklamada yük treninin hemzemin geçitte işçi servisine çarpması sonucu 27 vatandaşın yaralandığını söyledi.

Olayda vefatın bulunmamasının teselli olduğunu belirterek yaralılara acil şifa dileyen Vali Bilgin, "Bariyer kapalıyken bariyerden geçmeye çalışan servise yük treni çarpması sonucu 27 vatandaşımız yaralandı. Çok şükür servis tam olarak tren yoluna girmediği için uç bölgesinden alıyor. Tüm Kırklarelili hemşerilerimiz geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu. .

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