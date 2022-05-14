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TIMETURK / GENEL / YPG'nin kritik ismi SİHA ile öldürüldü

YPG'nin kritik ismi SİHA ile öldürüldü

PKK'nın Suriye ayağını oluşturan YPG'nin kilit isimlerinden Ekrem Üstek'i uzun zamandan beri izleyen istihbarat birimleri, Kobani'nin güneyindeki iki katlı bir eve geldiğini tespit etti. Üstek gizlendiği eve SİHA ile düzenlenen operasyonda öldürüldü.

6 Saat Önce
2022-05-14 09:29:19
YPG'nin kritik ismi SİHA ile öldürüldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Kobani'de MİT tarafından bir eve Silahlı İnsansız Hava Aracıyla (SİHA) düzenlenen operasyonda PKK'nın Suriye ayağını oluşturan YPG'nin kilit isimlerinden Ekrem Üstek öldürüldü.

Üstek'i uzun zamandan beri izleyen istihbarat birimleri Kobani'nin güneyindeki iki katlı bir eve geldiğini tespit etti, burada teröristlerle buluşma sağlayan Üstek,11 Mayıs günü sabah saat 09.25'te gizlendiği eve düzenlenen nokta harekatla öldürüldü, gizlendiği evde yerle bir edildi.

45 GÜNLÜK TAKİP

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre takip nedeniyle sık sık yer değiştiren Ekrem Üstek, bir dönem de Irak'ın Kuzeyindeki terör kamplarında faaliyetlerde bulunmuştu.

Üstek'in, 45 gün boyunca izlendiği ve Kobani yakınlarındaki bir eve gelince çevrede sivillerin de olmadığı anda operasyon için düğmeye basıldı.

Eş zamanlı olarak Kobani- Halep yolunda da Ekrem Üstek ile buluşmaya gidecek olan bir arazi aracı hedef alındı. Burada da iki yabancı uyruklu terörist öldürüldü.

15 YIL CEZAEVİNDE TUTUKLU KALDI SURİYE'YE KAÇTI

Üstek'in, Şırnak'ta KCK adına esnaftan vergilendirme adı altında para topladığı, PKK bildirilerini dağıtıp çarşı esnafına kepenk kapattırdığı ve Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra da 2014 yılında Suriye'ye geçiş yaptığı belirtildi.

PKK saflarında sözde IŞİD'le mücadele altında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Ekrem Üstek, 1990'lı yılların başında da PKK'ya silah ve mühimmat sağlamak suçundan 15 yıl cezaevinde tutuklu kalmıştı.

Türkiye'de 6-8 Ekim 2014'te 53 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan Kobani protestolarının yaşandığı dönemde terörist Ekrem Üstek, Kobani'de silahlı çatışmalarda sorumlu düzeyde yer almıştı.

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