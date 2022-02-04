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TIMETURK / GENEL / Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 34 yaralı

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 34 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada bir kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

2 Saat Önce
2022-02-04 12:52:36
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 34 yaralı

Ankara'dan Yozgat'a gelen Gülen Turizm'e ait Ş.D. yönetimindeki 34 USR 66 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolunun Arifoğlu köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kaza yerine ambulans, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yolculardan G.D. yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü Ş.D. itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. .

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