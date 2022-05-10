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Yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Yusuf’tan acı haber

Şanlıurfa'da başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Yusuf Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

14 Saat Önce
2022-05-10 15:48:20
Yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Yusuf’tan acı haber

Yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Yusuf, yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, evin avlusunda başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Yusuf Yücel, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 5 Mayıs'ta, Suriye sınırına yakın Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Dedesinin evine misafirliğe giden Yusuf Yücel'e, avluda olduğu sırada, Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun mermi isabet etti. Başından yaralanan küçük çocuk, ailesi tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha sonra Şanlıurfa'daki özel hastaneye sevk edilen Yusuf, yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınlarına teslim edilen Yusuf'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Ceylanpınar'a götürüldü. .

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