Yonca Türkman hangi dizi ve filmde oynadı? Yonca Türkman neden öldü? Yonca Türkman kimdir? Pek çok dizide reklam filmlerinde oynayan oyuncu Yonca Türkman'dan kahreden haber geldi. Yaşadığı sitede 15. katta bulunan evinin balkonundan düşen Yonca Türkman hayatını kaybetti. Olay sonrası genç oyuncunun yakınları göz yaşlarına boğuldu. Yonca Türkman'ın neden öldüğü vatandaşlar tarafından araştırılırken olaya dair soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yonca Türkman hangi dizi ve filmde oynadı? Yonca Türkman neden öldü? Yonca Türkman kimdir? Pek çok dizide reklam filmlerinde oynayan oyuncu Yonca Türkman'dan kahreden haber geldi. Yaşadığı sitede 15. katta bulunan evinin balkonundan düşen Yonca Türkman hayatını kaybetti. Olay sonrası genç oyuncunun yakınları göz yaşlarına boğuldu. Yonca Türkman'ın neden öldüğü vatandaşlar tarafından araştırılırken olaya dair soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Genç oyuncu yonca Yonca Türkman İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinin balkonundan düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç oyuncunun hayatını kaybettiğini belirledi. Yonca Türkman'ın15. katındaki evinin balkonundan nasıl düştüğü henüz bilinmiyor. Türkman'ın ölümüne dair geniş çaplı soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

Yonca Türkman hangi dizi ve filmde oynadı?

Yonca Türkman bir çok dizide rol almıştır. Dizilerdeki rolleri ile tanınan Yonca Türkman'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. İşte Yonca Türkman'ın rol aldığı dizileri;

* Yalnız Kurt

* İyilik

* Adı Sevgi

* Evlilik Hakkında Her Şey

Türkman Türkiye'nin önde gelen şirketlerin reklamlarında da yer almıştır.

Yonca Türkman neden öldü?

Yonca Türkman'ın ölümüne dair ekiplerin titiz çalışması devam ediyor. Yonca Türkman'ın olay anında evde yalnız olduğu beliritiliyordu. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre savcılık olayla ilgili Şüpheli Ölüm soruşturması başlattı. Türkman'ın geçen yıl ağustos ayında ilaç içerek yaşamına son verme girişiminde bulunduğu da belirlendi.

Yonca Türkman kimdir?

Yonca Türkman dizi, tiyatrı ve reklam oyuncusudur. Yonca Türkman 45 yaşındadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunu olan Yonca Türkman pek çok dizide rol almıştır.

Yonca Türkman Hepsiburada, Spotify, Bosch gibi markaların reklam filmlerinde yer aldı.

Uzun yıllar kurumsal firmalarda tekstil mühendisi olarak çalışan Yonca Türkman, üç yıl önce iş hayatına ara vererek tiyatro ve müzik alanlarıyla ilgilenmeye başlamıştır..