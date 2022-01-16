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Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarptı: Yaralılar var

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilen tıra çarptıktan sonra devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 15 kişi yaralandı.

2 Saat Önce
2022-01-16 08:22:57
Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarptı: Yaralılar var

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Tüneli mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek karşı şeride geçti. Karşıdan gelen M.Y. idaresindeki yolcu otobüsü de tıra çarptıktan sonra devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan ve Sivas-Tokat kara yolunun bir kısmı trafiğe kapandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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