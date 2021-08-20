Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı yaptırmayan vatandaşlardan bir çok alanda PCR testi isteneceğini açıkladı. Erdoğan özellikle öğretmenlerle ilgili yaptığı açıklamada aşısız öğretmenlerin haftada 2 kez covid-19 testi yaptıracağını açıkladı. Peki şehirlerarası yolcu otobüslerinde PCR testi isteniyor mu? Korona testi nerelerde zorunlu oldu? Aşısız memurlara PCR testi zorunlu mu?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı yaptırmayan vatandaşlardan bir çok alanda PCR testi isteneceğini açıkladı. Erdoğan özellikle öğretmenlerle ilgili yaptığı açıklamada aşısız öğretmenlerin haftada 2 kez covid-19 testi yaptıracağını açıkladı. Peki şehirlerarası yolcu otobüslerinde PCR testi isteniyor mu? Korona testi nerelerde zorunlu oldu? Aşısız memurlara PCR testi zorunlu mu?

Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan aşısız atandaşları ilgilendiren kararları duyurdu. Erdoğan tüm Türkiye'de okulların 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Erdoğan aşısız öğretmenlerden de haftada 2 kez PCR testi isteneceğini açıkladı. Erdoğan, “Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz” dedi. Peki şehirlerarası yolcu otobüslerinde PCR testi isteniyor mu? Korona testi nerelerde zorunlu oldu? Aşısız memurlara PCR testi zorunlu mu?

Yolcu otobüslerinde PCR testi isteniyor mu?

Aşızızlarla ilgili alınan diğer kararlar şöyle. Aşı olmayan vatandaşlara PCR testi zorunluluğu geldi. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi “Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.”

Korona testi nerelerde zorunlu oldu?

Aşısız vatandaşlar için PCR korona testi artık bir çok alanda zorunlu olacak gibi görünüyor. İnsanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için korona testi zornlu olacak.

PCR testi nedir?

Polimeraz zincirleme tepkimesi (polymerase chain reaction - PCR), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir.

PCR yaygın olarak tıbbi ve biyolojik araştırma laboratuvarlarında kalıtsal hastalıkların teşhisi, genetik parmak izlerinin tanımlanması, bulaşıcı hastalıkların teşhisi, genlerin klonlanması, babalık testi ve DNA hesaplaması gibi değişik konularda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

PCR yöntemine dayalı olarak birçok primer olarak adlandırılan başlatıcı DNA teknikleri geliştirilmiştir. bu başlatıcı DNA'lar belli dizilere sahip ve sentetik olarak üretilebilen moleküllerdir. PCR'a dayalı RAPD, AFLP, SSR ve ISSR gibi markör teknikleri geliştirilmiştir. Bu teknikler birçok bitki ve hayvanda genetik akrabalığın teşhisinde tür içi ve türler arasında kullanılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.