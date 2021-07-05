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Yoksulluk nafakası iptal edilir mi? Yargıtay'dan flaş yoksulluk nafakası kararı

Yoksulluk nafakası iptal edilir mi? Yoksulluk nafakası hangi koşullarda iptal edilir? Yoksulluk nafakası kaldırılır mı? Yargıtay'dan yoksulluk nafakası ile ilgili emsal niteliğinde bir karar geldi. Yargıtay boşandığı eşinden yoksulluk nafakası alan öğretmen bir kadın lehine verdiği karar ile yoksulluk nafakası kararını bozdu. Gelişmelerden sonra yoksulluk nafakası iptal edilir mi soruları sorulmaya başlandı.

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05.07.2021 14:36:52
Yoksulluk nafakası iptal edilir mi? Yargıtay'dan flaş yoksulluk nafakası kararı

Yoksulluk nafakası iptal edilir mi? Yoksulluk nafakası hangi koşullarda iptal edilir? Yoksulluk nafakası kaldırılır mı? Yargıtay'dan yoksulluk nafakası ile ilgili emsal niteliğinde bir karar geldi. Yargıtay boşandığı eşinden yoksulluk nafakası alan öğretmen bir kadın lehine verdiği karar ile yoksulluk nafakası kararını bozdu. Gelişmelerden sonra yoksulluk nafakası iptal edilir mi soruları sorulmaya başlandı.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkeyeme başvuran çift karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Boşanma davasında mahkeme davacı kadının davasını kabul ederek boşanma kararı verdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, öğretmen olan kadına verilen yoksulluk nafakası kararını yasaya aykırı buldu.

Kararda şöyle denildi: "- Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davalı-karşı davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır.

- Bu yön gözetilmeden hüküm tesisi doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir. Toplanan delillerden davalı-karşı davacı kadının öğretmen olduğu, sürekli ve yeterli gelirinin bulunduğu, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılmaktadır.

- Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi koşulları oluşmamıştır. Yoksulluk nafakası isteminin reddi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre 2010 doğumlu ortak çocuk R.K. yararına takdir edilen iştirak nafakası çoktur.

- Mahkemece Türk Medeni Kanunu'nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun nafakaya hükmedilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Yoksulluk nafakası nedir?

Evliliğin boşanma kararı ile bitmesi nedeniyle yoksulluğa düşecek eş lehine, diğer eş aleyhine hükmedilen nafakadır. MK 175'de düzenlenen nafaka türüdür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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