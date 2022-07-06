YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM açıkladı! Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) başvuruları başlamıştır. ÖSYM'den yapılan açıklamada YÖKDİL’in İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında uygulanacağı bildirildi. Peki, YÖKDİL başvuruları başladı mı? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
2022-07-06 10:31:54
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı başvuru tarihleri adayların merak ettiği konular arasındadır. ÖSYM, YÖKDİL başvurularının erişime açık olduğunu duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamada İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında uygulanacak sınavın başvuru kılavuzunun da yayınlandığı bildirildi.
YÖKDİL sınavı ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ikincisi, 28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
2022-YÖKDİL/2 başvuru rehberi internet sitesinde yayınlanmıştır. Başvurular 6-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
2022-YÖKDİL Kılavuzu için tıklayın
2022-YÖKDİL başvuru ekranı için tıklayın
ÖSYM YÖKDİL başvuru ücretini 185 TL olarak belirledi.
YORUMLAR (0)