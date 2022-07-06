YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM açıkladı! Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) başvuruları başlamıştır. ÖSYM'den yapılan açıklamada YÖKDİL’in İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında uygulanacağı bildirildi. Peki, YÖKDİL başvuruları başladı mı? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?