YÖKDİL sınavı her ilde yapılacak mı? YÖKDİL sınavı 81 ilde mi yapılacak? YÖKDİL sınav başvuruları başladı mı?

YÖKDİL sınavı her ilde yapılacak mı? YÖKDİL sınav başvuruları başladı mı? YÖKDİL sınavı 81 ilde mi yapılacak? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ile ilgili yeni kararları ÖSYM Başkanı Aygün sosyal medya hesabından duyurdu. YÖKDİL sınavına katılmak isteyen adaylar sınavlara her ilde katılamıyordu. YÖKDİL sınavları 41 ilde yapılıyordu. Son yapılan düzenlemeye göre YÖKDİL sınavları bundan böyle 81 ilde yapılabilecek. YÖKDİL sınav başvuruları için takvim de açıklandı.

Her sene binlerce kişi Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL) katılıyor. YÖKDİL sınavlarının yapılacağı illerle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. YÖKDİL sınavına katılacak olan adaylar yaşadıkları ili bazen değiştirmek zorunda kalıyordu. Yeni düzenleme ile YÖKDİL sınavları bundan böyle her ilde yapılabilecek.

YÖKDİL sınavı her ilde yapılacak mı?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile YÖKDİL sınavlarının bundan böyle 81 ilde ve 89 sınav merkezinde yapılacağını açıkladı. Aygün açıklamasında şunlar ıbelirtti: "Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL'i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun."

YÖKDİL sınav başvuruları başladı mı?

YÖKDİL sınavına başvurular, 21 - 31 Ocak arasında alınacak.Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart'ta yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, adayların, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekleri duyuruldu.

YÖKDİL sınavı nedir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ya da kısaca YÖKDİL, Yükseköğretim Kurulu'nun ÖSYM ile ortaklaşa yaptığı yabancı dil seviye belirleme sınavıdır. YÖK'ün 2017 yılında aldığı kararla 26 Ocak 2017 tarihinde duyurulmuştur. YDS'ye alternatif olarak hayata geçirilen bir sınavdır ve YDS ile büyük benzerlikler göstermekle birlikte önemli farklılıkları vardır.

Sınav 180 dakika sürmekte ve 80 sorudan oluşmaktadır bu yönüyle YDS ile benzerlikler gösteren ilk sınav 5 Mart 2017 tarihinde yapılmıştır İngilizce alanında ve YDS'den farklı olarak "fen", "sağlık" ve "sosyal" olmak üzere üç branşta ve Cloze Test, Cümle Tamamlama, Çeviri, Paragraf Tamamlama, Anlamı Bozan Cümle ve Paragraf soru türlerinden oluşan bir sınav olarak yapılmıştır. İlerleyen dönemlerde Almanca, Fransızca ve Arapça alanlarında da yapılacağı duyurulmuştur.

Sınav işlemleri, Yükseköğretim Kurulu'nun internet sitesinden yapılmaktadır. .