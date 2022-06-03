YÖK üyeleri neden görevden alındı? Yeni YÖK üyeleri kimler? YÖK'e kimler atandı, kimler görevden alındı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre YÖK'te 6 üyenin görevine son verildi ve bu isimlerin yerine yeni isimler atandı.

YÖK üyeleri neden görevden alındı? Yeni YÖK üyeleri kimler? YÖK'e kimler atandı, kimler görevden alındı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre YÖK'te 6 üyenin görevine son verildi ve bu isimlerin yerine yeni isimler atandı.

Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) görevden almalar ve yeni görevlendirmeler yaşandı Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 6 üyenin YÖK görevlerine son verildi, 5 üye ise YÖK üyeliğine seçildi.

Hangi YÖK üyeleri görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, YÖK üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in görevlerine son verildi.

Söz konusu kararlar 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin 1/b bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince verildi.

YÖK üyeliğine kimler seçildi?

YÖK üyeliklerine ise Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Haldun Göktaş seçildi.

YÖK nedir?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 1982 Anayasası'nın 131. maddesi esasında; "Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile" kurulmuş olan kurum. Anayasa'ya göre; Kurulun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir.

Söz konusu kanun 1981'de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'dur.

Bu kanuna göre Yükseköğretim, akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanmamıştır. Kanunla Türkiye'deki tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır. Böylece, söz konusu kanun hükümleri ve Anayasa'nın 130. ve 131. maddeleriyle kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olan Yükseköğretim Kurulu, tüm yükseköğretimden sorumlu tek kuruluş haline gelmiştir. .