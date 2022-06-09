YÖK'te istifa depremi!

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) başkan vekilleri Prof. Dr. Rahmi Er ve Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu görevlerinden istifa etti.

Habertürk'te yer alan bilgiye göre; YÖK Başkanı Prof. Erol Özvar'ın iki vekili Prof. Dr. Rahmi er ve Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu görevlerinden ayrıldı.

3 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) 6 üyenin görevlerine son verildi, 5 yeni üye seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, YÖK üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in görevlerine son verildi. YÖK üyeliklerine ise Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Haldun Göktaş seçildi.

Söz konusu kararlar 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin 1/b bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince verildi. .