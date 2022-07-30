YÖK duyurdu! 2022 Yatay geçiş nedir, nasıl yapılır?
Üniversiteliler tarafından en çok gündemde yer alan konular arasında yatay geçiş yer almakta. Yatay geçiş bölümlerini ya da üniversitelerini değiştirmek isteyen öğrencilere tanınan bir haktır.Yatay geçiş nedir,nasıl yapılır? Yatay geçiş şartları nelerdir? İşte bu konuda detaylı bilgilere değineceğiz...
2022-07-30 16:32:43
Son zamanlarda en çok arama motorundan aratılanlar arasında Yatay Geçiş bulunmakta. YÖK tarafından yatay geçiş yapılacak olan üniversitelerin kontenjanları ve puanları belli oldu. Bununla birlikte gözler yatay geçiş imkânı için hangi şartların arandığı, nasıl yapıldığı merak edilmekte. Sizler için bu konu hakkında detayları derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…
YATAY GEÇİŞ NASIL YAPILIR?
Yatay geçiş nasıl yapılmakta? Üniversiteli öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yatay geçiş işleminin nasıl yapıldığı yer almakta. Yatay geçiş bölümlerini veya üniversitelerini sevmeyip başka bir bölüme ya da üniversiteye geçmek isteyen öğrencilere tanınan bir haktır. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerden ne gibi kriterler istendiği, üniversitelerin web sitesinde duyurulur.
- Transkript (Not durum belgesi)
- Öğrenci belgesi
- Ders içerikleri belgesi
- Bölüm ders programı
- Yatay geçiş başvuru dilekçesi
- Yerleştiğiniz seneyi belgeleyen ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi
YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI
Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, geçiş yapmak istediği üniversiteler veya başka bir bölüme geçiş yapmak isteyenler için belli başlı bazı şartlar gerekiyor. Bunlar şu şekildedir;
- Öncelikle öğrencinin devam ettiği bölümün puanına göre geçiş yapabilir. Öğrencinin okuduğu program ile geçiş yapmak istediği programın puan türü farklı ise, sınava girdiği yıl geçiş yapacağı bölümün puan türünün hesaplanmış olması gerekiyor
- Yatay geçiş için not ortalamasıönemli bir şarttır. Genel olarak not ortalamasının yüksek tutulması gerekir. Üniversiteler genellikle 4.0 üzerinden, 3.0 veya 3.50 not ortalaması istemektedirler.
- Geçiş yapmak için 1.dönemi tamamlamaları gerekir. Ön lisans öğrencileri sınıfın,1.dönem yarısı ve 2.dönem yarısında geçiş yapabilirler. Lisans öğrencileri ise ilk iki yarıyıl yani 1.sınıf ile son iki yarıyılında geçiş yapabilir.
- Genellikle yatay geçiş yaz aylarında gerçekleştirilir. İstediğiniz üniversitenin ya da istediğiniz bir bölüm ile ilgili duyurular yükseköğretim kurumunun internet sayfasında yer almakta.
- Öğrencilerin sadece 2 kez yatay geçiş yapabilme hakları vardır.
- Açık veya uzaktan öğretim programlarında okuyan öğrenciler örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapabilirler. Bunun için, Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden en az 80 ve üzeri olmalıdır.
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