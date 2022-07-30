YÖK duyurdu! 2022 Yatay geçiş nedir, nasıl yapılır?

Üniversiteliler tarafından en çok gündemde yer alan konular arasında yatay geçiş yer almakta. Yatay geçiş bölümlerini ya da üniversitelerini değiştirmek isteyen öğrencilere tanınan bir haktır.Yatay geçiş nedir,nasıl yapılır? Yatay geçiş şartları nelerdir? İşte bu konuda detaylı bilgilere değineceğiz...

Son zamanlarda en çok arama motorundan aratılanlar arasında Yatay Geçiş bulunmakta. YÖK tarafından yatay geçiş yapılacak olan üniversitelerin kontenjanları ve puanları belli oldu. Bununla birlikte gözler yatay geçiş imkânı için hangi şartların arandığı, nasıl yapıldığı merak edilmekte. Sizler için bu konu hakkında detayları derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…

YATAY GEÇİŞ NASIL YAPILIR?

Yatay geçiş nasıl yapılmakta? Üniversiteli öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yatay geçiş işleminin nasıl yapıldığı yer almakta. Yatay geçiş bölümlerini veya üniversitelerini sevmeyip başka bir bölüme ya da üniversiteye geçmek isteyen öğrencilere tanınan bir haktır. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerden ne gibi kriterler istendiği, üniversitelerin web sitesinde duyurulur.

Transkript (Not durum belgesi)

Öğrenci belgesi

Ders içerikleri belgesi

Bölüm ders programı

Yatay geçiş başvuru dilekçesi

Yerleştiğiniz seneyi belgeleyen ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi

YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI

Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, geçiş yapmak istediği üniversiteler veya başka bir bölüme geçiş yapmak isteyenler için belli başlı bazı şartlar gerekiyor. Bunlar şu şekildedir;