YÖK Doktora Bursu ne kadar oldu? YÖK doktora burusu arttı mı? YÖK bursu 3825 TL mi oldu? Enflasyonun artış gösterdiği ülkemizde öğrencilere sağlanan bursalar da artışa gidildi. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜBİTAK burslarında artış yapılacağını açıklamıştı. Bir burs zam duyurusu da YÖK'ten geldi. YÖK yaptığı açıklamada burslarda en üst seviyeden artış yapıldığı açıklandı. Peki çalışmayan kişi YÖK bursu kaç lira oldu?

YÖK Doktora Bursu ne kadar oldu? YÖK doktora burusu arttı mı? YÖK bursu 3825 TL mi oldu? Enflasyonun artış gösterdiği ülkemizde öğrencilere sağlanan bursalar da artışa gidildi. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜBİTAK burslarında artış yapılacağını açıklamıştı. Bir burs zam duyurusu da YÖK'ten geldi. YÖK yaptığı açıklamada burslarda en üst seviyeden artış yapıldığı açıklandı. Peki çalışmayan kişi YÖK bursu kaç lira oldu?

2022 yılında eğitim destek burslarına peş peşe artış yapıldı. Binlerce kişinin yararlandığı YÖK burslarında da artışa gidildiği açıklandı. "YÖK 100/2000 Doktora Bursu" artış oranları internet sitesinden duyurdu.

YÖK Doktora Bursu ne kadar oldu?

YÖK'ten binlerce kişiyi sevindirecek hamle geldi. YÖK burslarına zam yapıldığı açıklandı. "YÖK 100/2000 Doktora Bursu" çalışmayanlar için aylık 2 bin 600 liradan 3 bin 825 liraya, çalışanlar için 700 liradan 910 liraya, YÖK Lisans Destek Bursu 850 liradan 1000 liraya, TEBİP Bursu 1200 liradan 1500 liraya çıkarıldı. Yabancı uyruklu lisans bursu ise 1100 liradan 1500 liraya çıkarıldı. Yüksek lisans bursu 1750 liradan 2 bin 300 liraya yükseltilirken, 2 bin 900 lira olan doktora bursu ise 3 bin 500 lira yapıldı.

YÖK bursunu kaç kişi alıyor

YÖK tarafından verilen burslardan her yıl yaklaşık 9 bin öğrencinin yararlandığı bildirildi.

TÜBİTAK bursu artmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'ndan sonra gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan TÜBİTAK bursalarında artış yapıldığını açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi "Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'dan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans öğrencisi bursu bin 250 liraya çıkarıyoruz. Aynı şekilde başarı performanslarına göre yüksek lisans öğrencileri 3 bin il4,250 doktora, 5 bin 500 -7500 arası, doktora sonrası araştırmalarda, 7,500 -10 bin arasında aylık burs alabileceklerdir.

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