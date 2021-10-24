Yoğurt suyu maskesi cildi gençleştiriyor

Birçok insan yoğurdun suyunu faydasını bilmediği için lavaboya döküyor. Bu çok yanlış bir davranıştır. Çünkü yoğurt suyu kalsiyum, probiyotik ve B12 vitamininden çok zengindir. Yoğurt suyundan hazırlayacağınız maske cildinize çok iyi gelecektir. Peki yoğurt suyu maskesi nasıl yapılmalı? Yoğurt suyunun cilde ne gibi bir faydası var? Gelin bu soruların cevaplarına birlikte bakalım...



Evde mayalanan yoğurtların üzerinde biriken su yoğurt suyudur. Birçok insan bu suyu lavaboya dökmeyi tercih ediyor. Fakat yoğurt suyu içerdiği besin öğeleriyle vücudumuza da cildimize de çok faydalıdır. Adeta doğal bir ilaç olan yoğurt suyu birçok cilt sorununu geçirir ve cildi gençleştirir.

Marketten satın alınan yoğurtlar sulu olmaz. Bu yüzden mutlaka ev yapımı yoğurtların suyunu kullanmalısınız. Peki evde nasıl yoğurt yapılır?

3 litre organik sütünüzü tencereye alıp güzelce kaynatın. Kaynamaya başladıktan 5-6 dakika sonra ocaktan alın ve ılınmasını sağlayın. Sütünüz 45 dereceye gelince iki yemek kaşığı ev yoğurdunu sütle ılık bir hale getirdikten sonra süte katıp güzelce karıştırın. Isısını kaybetmemesi için güzelce sarın ve mayalanmaya bırakın. Mayalanan yoğurdu bir gün buzdolabında bekletin.

Yoğurt suyu maskesi nasıl hazırlanıyor?

Ev yapımı yoğurdunuzun üzerinde biriken yoğurt suyuna maden suyu ekleyip karıştırın. Daha sonra bu karışımı bir pamukla cildinizde sorun olan bölgelere sürün. Cildiniz bir süre sonra gerilmeye başlayacaktır. Gerildikten sonra bir kat daha bu karışımdan sürün. Bu işlemi üç kez tekrarlamanız gerekir. 15-20 dakika maske yüzünüzde bekledikten sonra ılık suyla durulayın ve temiz bir havluyla nazikçe cildinizi kurulayın. Bu maskeyi haftada en fazla 4 kez uygulamalısınız. Maskeyi uyguladıktan sonra cildinize kimyasal sürmemeniz gerektiğini unutmayın.

Yoğurt suyu maskesinin cilde ne gibi bir faydası var?

Yoğurt suyu antioksidan özelliktedir. Bu sayede yoğurt suyundan hazırladığınız maske cildinizdeki kırışıklıkları yok eder. Sivilcelere ve aknelere şifa olur. Anti aging etkisi göstererek cildinizde yaşlanmayı geciktirir. Kahverengi cilt lekelerini giderir. Yüzdeki tüyleri döker. Ciltte nem dengesini sağlar ve fazla yağın giderilmesine yardımcı olur. Siyah noktaları temizler, cildi beyazlatır. Ciltteki yaralara şifa olur ve temiz, pürüzsüz ve canlı bir cilde sahip olmanızı sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.