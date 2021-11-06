Yoğurdun suyunu çocuğunuza içirin! Çünkü...

Birçok insan yoğurdun suyunu vücuda yararlarını bilmediği için gereksiz görüp lavaboya döküyor. Fakat bu çok yanlıştır. Çünkü yoğurt suyu kalsiyum, probiyotik ve B12 vitamininden çok zengindir. Peki yoğurt suyunun vücudumuza ne gibi bir faydası var? Sizler için araştırdık...



Evde mayaladığımız yoğurtların üzerinde su birikir, bu yoğurt suyudur. Birçok insan bu suyu çok da iştah açıcı gözükmediği için lavaboya döküyor. Ancak yoğurt suyu içerdiği besin öğeleriyle vücudumuza birçok fayda sağlıyor. Adeta doğal bir ilaç olan yoğurt suyunu lavaboya dökerek ona haksızlık ediyorsunuz.

Yoğurt suyunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Yoğurdun suyunun içerisindeki bakteriler anti kanserojen etkidedir. Bu sayede birçok kanser türünden vücudumuzu korumaya yardımcı olur.

Yoğurt suyunun içerisindeki probiyotikler kötü huylu tümörlerin vücudumuzda gelişmesini engeller.

Yoğurt suyu çok yüksek oranda kalsiyum ve potasyum içerir. Bu sayede diş ve kemik sağlığımıza çok olumlu katkılar sağlar.

Yoğurt suyunun içerisindeki bileşenler böbreklerimizde oluşmuş kum ve taşların erimesini ve idrar yoluyla vücuttan atılmasını sağlar.

Yoğurt suyundaki probiyotikler sindirim sistemimize çok faydalıdır. Sindirim sistemini düzene sokar ve kabızlıktan kurtulmamızı sağlar.

Yoğurt suyuyla hazırlayacağınız maske sayesinde cildinizde oluşmuş sivilce, akne ve cilt lekelerinden kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

Yoğurt suyu tiroid bezlerinin çalışmasına yardımcı olur ve tiroid bezlerindeki problemlerin çözülmesini sağlar.

Yoğurt suyunun içerisinde B2 vitamini vardır. Çocuklarınıza yoğurt suyunu içirerek zihinsel ve fiziksel gelişimini destekleyebilirsiniz.

Yoğurt suyunu diyetinize ekleyerek uzun süre tok kalmayı sağlayabilirsiniz. Yoğurt suyunun içindeki B2 vitamini diyet esnasında oluşan vücut yıpranmasını da önleyecektir.

Yoğurt suyu kandaki şekeri düzenler ve bu sayede insülin direncinin dengelenmesine katkıda bulunur.

Yoğurt suyu içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde halsizliğe ve anksiyeteye iyi gelir.

Yoğurt suyu metabolik faaliyetleri hızlandırır ve hücreleri yeniler.

Yoğurt evde nasıl mayalanır?

3 litre organik sütü tencereye alıp güzelce kaynatın. Kaynadıktan 5-6 dakika sonra ocaktan alın ve ılınmasını sağlayın. Sütünüz 45 dereceye gelince iki yemek kaşığı ev yoğurdunu sütle ılık bir hale getirdikten sonra süte katıp güzelce karıştırın. Isısını kaybetmemesi için güzelce sarın ve mayalanmaya bırakın. Mayalanan yoğurdu bir gün buzdolabında bekletin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.