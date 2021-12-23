Yoğurdu yumurtayla karıştırıp saçınıza sürerseniz...

Bazı insanların saç derisi fazla sebum üretir. Bu yüzden saçları çok daha fazla yağlı ve bakımsız görünür. Sebum, sebasöz bezleri tarafından saç ve saç derisini nemlendirmek ve sağlığını korumak için üretilir. Yağlı ve bakımsız gözüken saçlardan kurtulmak için bazı doğal ürünler kullanabilirsiniz. Peki hangi doğal malzemeler saçların yağlanmasını durdurabilir? Sizler için araştırdık...



Bazı insanların sebasöz bezleri diğer insanlara göre çok daha fazla sebum üretir. Bu da saçlarının daha yağlı olmasına sebep olur. Sebumun vazifesi saçın ve saç derisinin nemlenmesi, sağlıklı olmasıdır. Yağlı saçlar ağırlaşır ve bakımsız görünür. Eğer saçlarınız çok hızlı bir şekilde yağlanıyorsa bazı doğal tarifler uygulayarak yağlanma sıklığını azaltabilir ve çok daha sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.

Yağlı saçlardan kurtulmak için ne yapılabilir?

Limon ve aloe vera karışımı - Kullandığınız şampuanı bir çay bardağına üzerinde yalnızca biraz boşluk kalacak kadar doldurun. İçerisine aloe vera bitkisinin içinden elde edeceğiniz veya hazır olarak temin edebileceğiniz aloe vera jelinden bir tatlı kaşığı ilave edin. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu ekleyin ve güzel bir şekilde karıştırın. Bu karışımı tıpkı saç maskesi gibi saçınıza dipten uca sürün ve bu şekilde yaklaşık üç dakika bekleyin. Daha sonra saçlarınızı her zamanki gibi yıkayın ve durulayın. Haftada üç defa bu işlemi uygulayın. Saç deriniz bu sayede ferahlayacak, yağlanma çok daha seyrek aralıklarla olacaktır.

Yumurta ve yoğurt karışımı - İki çorba kaşığı yağsız yoğurdu bir kasenin içine koyun koyun, içerisine bir yumurta kırın ve güzel bir şekilde karıştırın. Saçlarınızı her zamanki gibi yıkayın, daha sonra ıslakken bu hazırladığınız karışımı dipten uca doğru sürün ve bir saç bonesiyle saçlarınızı kapatın ve yarım saat bekletin. Süre bittikten sonra saçlarınızı güzel bir şekilde durulayın. Bu maskeyi haftada bir veya iki defa saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Malzeme miktarını saçlarınızın uzunluğuna artırıp azaltabilirsiniz. Bu karışım sayesinde saçlarınız sağlıklı bir şekilde parlayacak, yağlı olduğu için sönmüş, kötü ve bakımsız gözüken saçlara sahip olmayacaksınız.

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