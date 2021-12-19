Yoğun kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitime ara verildi
Şiddetli kar yağışına teslim olan Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık Pazartesi (yarın) günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.
2021-12-19 16:09:22
Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar ve tipi, hayatı durma noktasına getirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle çoğu kentimiz beyaza bürünürken ilk kar tatili haberi Konya'dan geldi.
Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.
KAR TATİLİ 1 GÜN SÜRECEK
Milli Eğitim İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karatay, Meram, Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.
ERZURUM'DA 60 MAHALLE KARS'TA 50 KÖY ULAŞIMA KAPANDI
Kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da 60 mahalle, Kars'ta 50 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Erzurum'da gece başlayan ve sabah şiddetini artıran kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 60 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yollarda kar küreme çalışması yürütüyor.
Kars İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte 2 gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Merkeze bağlı 5, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 4, Digor'da 9, Kağızman'da 6, Sarıkamış'ta 7, Selim'de 11 ve Susuz ilçesinde de 5 köyün yolu yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı.
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
MUŞ'TA 30 KİŞİ KARDA MAHSUR KALDI
Ülkemizin birçok noktasında olduğu gibi Muş'ta da etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle 63 köy yolu, ulaşıma kapandı. Mahsur kalan 10 araç ile yaklaşık 30 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak karla mücadele çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat mahsur kalan 10 araç ile yaklaşık 30 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan köylüler, ekipler sayesinde evlerine ulaştırıldı. Bu arada bölgede etkili olan tipi karla mücadeleyi zorlaştırıyor.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda 1825 rakımlı Alacabel bölgesinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Akseki trafik ekipleri tarafından kar yağışı nedeniyle bölgede ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Tırlar Akseki Bölge Trafik Müdürlüğü ve dinlenme tesislerinde bekletiliyor. Akseki merkezde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Akseki'nin yüksek kesimlerinde birçok mahallede yollar ulaşıma kapandı. Kapanan yolları açma çalışmaları belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor.
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de, karın yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonu açıldı. Kentte hafta içinden bu yana aralıklarla etkili olan karyağışıyla 1600 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi beyaza büründü. Merkezdeki pistler, yeterli karkalınlığına ulaşılmasının ardından kayakseverlerin kullanımına sunuldu. Tatilciler, Samanlı Dağları'nın zirvesinde Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası eşliğinde kayak yapmanın tadını çıkarıyor. Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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