Yoğun kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitime ara verildi

Şiddetli kar yağışına teslim olan Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık Pazartesi (yarın) günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar ve tipi, hayatı durma noktasına getirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle çoğu kentimiz beyaza bürünürken ilk kar tatili haberi Konya'dan geldi.

Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

KAR TATİLİ 1 GÜN SÜRECEK

Milli Eğitim İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karatay, Meram, Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

ERZURUM'DA 60 MAHALLE KARS'TA 50 KÖY ULAŞIMA KAPANDI

Kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da 60 mahalle, Kars'ta 50 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Erzurum'da gece başlayan ve sabah şiddetini artıran kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 60 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yollarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Kars İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte 2 gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Merkeze bağlı 5, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 4, Digor'da 9, Kağızman'da 6, Sarıkamış'ta 7, Selim'de 11 ve Susuz ilçesinde de 5 köyün yolu yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

MUŞ'TA 30 KİŞİ KARDA MAHSUR KALDI

Ülkemizin birçok noktasında olduğu gibi Muş'ta da etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle 63 köy yolu, ulaşıma kapandı. Mahsur kalan 10 araç ile yaklaşık 30 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak karla mücadele çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat mahsur kalan 10 araç ile yaklaşık 30 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan köylüler, ekipler sayesinde evlerine ulaştırıldı. Bu arada bölgede etkili olan tipi karla mücadeleyi zorlaştırıyor.

KÜTAHYA'DA EKİPLER YOLLARI AÇIK TUTMAYA ÇALIŞIYOR

Kütahya'da kar nedeniyle özellikle şehirler arası ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İl genelinde sabaha kar şı başlayan yağış, aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde belediye, Eskişehir ve Afyon kar ahisar'a bağlanan şehirler arası yollarda ise kar ayolları ekipleri kar tutmaya başlayan bölgelerde ulaşımın durmaması için çalışma yürütüyor. Sürücüler kar dolayısıyla zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda hasarlı kazanın meydana geldiği kentte trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bu arada, Domaniç-İnegöl kar a yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde yoğun tipi ve kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor. Bölgede kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı. Gediz ilçesindeki Murat Dağı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 20 santimetre ölçüldü.

KASTAMONU'DA 19 KÖYLE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR



Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 19 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kastamonu merkeze bağlı 19 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri, kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu bölgede 3 greyder, 3 kar bıçaklı kamyon ve 6 ekiple kar mücadelesini sürdürüyor.

MUĞLA'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR Muğla'nın yüksek kesimlerindeki bazı ilçelerde kapanan yolların açılması için kar la mücadele çalışması gerçekleştirildi. Menteşe, Ula, Kavaklıdere, Köyceğiz, Seydikemer ilçesindeki yüksek kesimlerde gece kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı bölgeler beyaza büründü. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Muğla kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kent merkezinde yaşayanlar bölgeye giderek, mangal yaptı, kar topu oynadı. Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinin yolları kar la kaplandı. Kar yağışı nedeniyle Fethiye-Antalya kar a yolunda ise ulaşımın aksamaması için kar ayolları ekipleri, küreme ve tuzlama çalışması yaptı. SİİRT VE BİNGÖL'DE KÖY VE MEZRA YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 8 köy ve 3 mezra yolu ulaşıma kapandı, yolda mahsur kalan bir araç kurtarıldı. İlçede geceden bu yana etkili olan kar ve tipiden dolayı Düğüncüler köyü ve Ormancık mezrası, Yapraktepe köyü ve Güzelbağ mezrası, Sarıyaprak köyü ve Kar adayı mezrası ile Bent, Belenoluk, Söğütönü, Kışlacık ve Doğan köy yolu ulaşıma kapandı. Geçitepe mevkisinde mahsur kalan bir araç, İl Özel İdaresi ekiplerinin çabaları sonucu kurtarıldı. Yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Bingöl'de de kar yağışı nedeniyle 130 köy ile ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor. EKİPLER KONYA YOLUNDA TEYAKKUZDA

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda 1825 rakımlı Alacabel bölgesinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Akseki trafik ekipleri tarafından kar yağışı nedeniyle bölgede ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Tırlar Akseki Bölge Trafik Müdürlüğü ve dinlenme tesislerinde bekletiliyor. Akseki merkezde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Akseki'nin yüksek kesimlerinde birçok mahallede yollar ulaşıma kapandı. Kapanan yolları açma çalışmaları belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor.

KARTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE SEZON AÇILDI Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de, karın yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonu açıldı. Kentte hafta içinden bu yana aralıklarla etkili olan karyağışıyla 1600 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi beyaza büründü. Merkezdeki pistler, yeterli karkalınlığına ulaşılmasının ardından kayakseverlerin kullanımına sunuldu. Tatilciler, Samanlı Dağları'nın zirvesinde Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası eşliğinde kayak yapmanın tadını çıkarıyor. Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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