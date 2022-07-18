YKY kredisi ana para ne kadar? KYK öğrenin kredisi ana para nasıl hesaplanır? KYK borçlarında faiz ve enflasyon farkı silindi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK kredisi borcu olanları sevindiren açıklama geldi. Erdoğan öğrenim kredilerinde faiz ve enflasyon farkının kalkacağını ve sadece ana para ödemesini yapacağını açıkladı.

YKY kredisi ana para ne kadar? KYK öğrenin kredisi ana para nasıl hesaplanır? KYK borçlarında faiz ve enflasyon farkı silindi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK kredisi borcu olanları sevindiren açıklama geldi. Erdoğan öğrenim kredilerinde faiz ve enflasyon farkının kalkacağını ve sadece ana para ödemesini yapacağını açıkladı.

Cumhrubaşkanı Erdoğan KYK kredi borçlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Biz bugüne kadar faiz uygulamadık. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabii tutulmadı. KYK borcunda faiz yok. Enflasyonun yükselmesi beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına neden oldu. Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık." dedi.

YKY kredisi ana para ne kadar?

KYK kredisi ana para borcu faizsiz ve enflasyon farkı eklentisi oladan ödenecek. .