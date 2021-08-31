YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı | 2021 üniversite tercih sonucu sorgula | 2021 YKS sınavına giren milyonlarca adayın beklediği gelişme nihayet yaşandı. 20 Ağustos'a kadar tercihlerini tamamlayan adaylar YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.

YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı | 2021 üniversite tercih sonucu sorgula | 2021 YKS sınavına giren milyonlarca adayın beklediği gelişme nihayet yaşandı. 20 Ağustos'a kadar tercihlerini tamamlayan adaylar YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi: 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

YKS yerleştirme sonu sorgulama ekranı

2021 YKS sonuçlarını sorgulamak için TIKLAYIN

Ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

Ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağı da merak edilen bir başka konu. Ek yerleştirmeler YKS 1. yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra boş kalan kontenjanların hesaplanmasından sonra başlayacak. Boş kontenjanlar için daha sonra ek yerleştime başvuruları alınacak.

Barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak?

AYT'de180 barajını geçenlerin başvurabileceği ek tercih dönemi başlayacak. Ortalama 20 gün sürecek ek tercih döneminin ardından da ikinci ek tercih dönemine geçilecek. Boş kontenjanlar için baraj puanı düşürülerek, yeni bir tercih havuzu oluşturulacak ve yeni sıralama yapılacak. İkinci ek yerleştirmenin ekim ayının başında tamamlanması bekleniyor. Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.