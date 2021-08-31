DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Sanatçı Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
A Milli Futbol Takımı, yarın Karadağ'ı ağırlayacak
Ferhan Şensoy kimdir, Ferhan Şensoy nereli, kaç yaşındaydı? Ferhan Şensoy ölüm nedeni nedir?
Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor
ÖSYM Başkanı Aygün: Adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti
YÖK Başkanı Özvar'dan YKS paylaşımı
YKS ek tercihler ne zaman? Ek tercih ücretli mi? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?
YKS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? 2. yerleştirme tercihleri başladı mı? YKS ek yerleştirme ücretli mi?
YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?
2008 krizini bilen Paulson: Kripto paraların hepsi balon
YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı | 2021 üniversite tercih sonucu sorgula
İran: Suudi Arabistan ile Bağdat'ta 3 kez görüştük
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Basri Tokgöz: Türkiye’nin en çok aranan ajans sahibi oldu
Tokyo 2020'den bir madalya daha

TIMETURK / GENEL / YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı | 2021 üniversite tercih sonucu sorgula

YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı | 2021 üniversite tercih sonucu sorgula

YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı | 2021 üniversite tercih sonucu sorgula | 2021 YKS sınavına giren milyonlarca adayın beklediği gelişme nihayet yaşandı. 20 Ağustos'a kadar tercihlerini tamamlayan adaylar YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.

2 Saat Önce
2021-08-31 08:16:39
YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı | 2021 üniversite tercih sonucu sorgula

YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı | 2021 üniversite tercih sonucu sorgula | 2021 YKS sınavına giren milyonlarca adayın beklediği gelişme nihayet yaşandı. 20 Ağustos'a kadar tercihlerini tamamlayan adaylar YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi: 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

YKS yerleştirme sonu sorgulama ekranı

2021 YKS sonuçlarını sorgulamak için TIKLAYIN

Ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

Ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağı da merak edilen bir başka konu. Ek yerleştirmeler YKS 1. yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra boş kalan kontenjanların hesaplanmasından sonra başlayacak. Boş kontenjanlar için daha sonra ek yerleştime başvuruları alınacak.

Barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak?

AYT'de180 barajını geçenlerin başvurabileceği ek tercih dönemi başlayacak. Ortalama 20 gün sürecek ek tercih döneminin ardından da ikinci ek tercih dönemine geçilecek. Boş kontenjanlar için baraj puanı düşürülerek, yeni bir tercih havuzu oluşturulacak ve yeni sıralama yapılacak. İkinci ek yerleştirmenin ekim ayının başında tamamlanması bekleniyor. Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş