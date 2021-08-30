YKS sınavına giren 4.5 milyondan fazla kişi YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. 5 Ağustos'ta başlayan YKS tercih süreci 20 Ağustos'ta sona erdi. Sınava giren adaylar YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2021 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunu sık sık internette araştırıyor. ÖSYM Başkanı Aygün YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin açıklamada bulundu. Peki 2021 YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

YKS sınavına giren 4.5 milyondan fazla kişi YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. 5 Ağustos'ta başlayan YKS tercih süreci 20 Ağustos'ta sona erdi. Sınava giren adaylar YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2021 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunu sık sık internette araştırıyor. ÖSYM Başkanı Aygün YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin açıklamada bulundu. Peki 2021 YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu. Adayların sürekli sorduğu YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? sorusna Aygün açıklaması ile yanıt verdi. İşte Aygün'ün YKS açıklaması: "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

2021 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılmıştı. 2020 YKS tercihl sonuçları ise 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Yani geneç sene yerleştimretercih süresi sona erdikten 12 gün sonra üniversite yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. 2021 YKS üniversite tercihhlerinin de 20 Ağustos'ta sona erdiği düşünülürse YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos'un sonu gibi açıklanması muhtemel.

YKS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklanınca (https://sonuc.osym.gov.tr) adresinden sorgulanabilir.

YKS barajı düşürüldü

YKS sınavs onuçları açıklandığında yüz binlerce aday barajı geçemedi. Durum böyle olunca barajın düşürülmesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır." dedi.

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtların 6 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 13 Eylül'de ülke genelinde tüm üniversiteler yüz yüze eğitim ile döneme başlayacak.

YKS'de kaç kişi barajı geçemedi

Başarı puan yüzdelerine göre ise, TYT'ye katılan adayların yüzde 68'i 150 puan ve üzeri alarak barajı geçti.

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

YKS öncesi benzer adlı Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı şeklinde iki sınav vardı. Adaylar haziran ayındaki LYS'ye (alan sınavları) girebilmek için mart ayındaki YGS'de (baraj sınavı) herhangi bir puan türünde 180 ham puan almak zorundaydı. 150-179 puan arasındakiler önlisans programlarına başvurabilirken 150 puan altı ise tercih yapamazdı. 7 yıllık sistemin değiştirilmesi, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liseye geçiş sınavı olan TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemesi ve TEOG'un kısa süre sonra kaldırılmasından sonra gündeme geldi. YGS ve LYS'yi kaldırarak YKS'yi getiren sistem 12 Ekim 2017'de açıklandı.

1. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın süresi 135 dakikadır.

2. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir. Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.

3. Oturum: Yabancı Dil Testi (YDT)

TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adaylara yöneliktir. 80 sorudan oluşmaktadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. Sınavın süresi 120 dakikadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.