YKS'ye kalem silgi getirmek yasak mı? YKS sınavına kalem alınıyor mu?

2 milyondan fazla kişi 2021 YKS sınavına katılacak. Sınav gününe sayılı günler kala adaylar sınavda uygulanacak kuralları araştırmaya başladı. İnce uçlu kalemle sınava girmek isteyen ve yanlarında kalem getirmek isteyenler YKS'ye kalem silgi getirmek yasak mı? sorusunu soruyor. Peki YKS'ye kalem alınıyor mu? YKS'de kalem veriliyor mu?

2 milyondan fazla kişi 2021 YKS sınavına katılacak. Sınav gününe sayılı günler kala adaylar sınavda uygulanacak kuralları araştırmaya başladı. İnce uçlu kalemle sınava girmek isteyen ve yanlarında kalem getirmek isteyenler YKS'ye kalem silgi getirmek yasak mı? sorusunu soruyor. Peki YKS'ye kalem alınıyor mu? YKS'de kalem veriliyor mu?

2021 YKS sınavı bu yıl 26-27 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Türkiye'nin her noktasında yüzlerce merkezde yapılacak olan sınava 2 milyondan fazla kişinin katılması bekleniyor. Sınava girecek olan adaylar yanlarında kalem ve silgi getirip getirmeyeceklerini soruyor. Peki adaylar sınava uçlu kalemle girebilir mi?

YKS'ye kalem silgi getirmek yasak mı?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

YKS'ye girerken yanınzda olması gereken belgeler

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

2) Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi'nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu nedenle Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.