YKS'ye kaç kişi katıldı, kaç kişi sıfır çekti? 2021 YKS'de barajı kaç kişi geçti? Kaç kişi 2 yıllık ve 4 yıllık tercih yapacak? 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra YKS sınavına giren adayların durumu merak edilmeye başlandı. 2021 YKS sınavında bir çok adayın matematik ve fende sıfır çektiği ortaya çıktı. YKS tercihi için hazırlıklara başlayan adaylar kaç kişinin üniversite tercihi yapacağını kaç kişinin barajı geçtiğini araştırıyor.

YKS'ye kaç kişi katıldı, kaç kişi sıfır çekti? 2021 YKS'de barajı kaç kişi geçti? Kaç kişi 2 yıllık ve 4 yıllık tercih yapacak? 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra YKS sınavına giren adayların durumu merak edilmeye başlandı. 2021 YKS sınavında bir çok adayın matematik ve fende sıfır çektiği ortaya çıktı. YKS tercihi için hazırlıklara başlayan adaylar kaç kişinin üniversite tercihi yapacağını kaç kişinin barajı geçtiğini araştırıyor.

Milyonlarca kişi YKS sınav sonucunun açıklanmasıyla rahat bir nefes aldı. Bazıları açıklanan sonuçlara sevinirken bazıları da beklediğinden de düşük gelen puanlar nedeniyle üzüldü. Üniversite tercihi yapmak iseyen adaylar diğer adayların durumunu merak ediyor. İşte 2021 YKS sınavına katılan adayların durumu..

YKS'ye kaç kişi katıldı, kaç kişi sıfır çekti?

TYT'ye başvuran 2 milyon 424 bin 718 adaydan, 2 milyon 296 bin 138'i sınava katıldı. Bu adaylardan 2 milyon 295 bin 890'ının sınavı geçerli sayıldı. Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre 2021 YKS sınavına giren 2.5 milyondan fazla adaydan 217 bin 504'ü matematikte ve 312 bini de fende sıfır çekti. YKS baraj puanı bu yıl yeniden 180'e çıkartılmıştı. Durum böyle olunca baraja takılan kişi sayısı da arttı.

2021 YKS'de barajı kaç kişi geçti?

180 puan barajını geçen aday sayısı sözel bölümde 565 bin 808, sayısalda 390 bin 132, eşit ağırlıkta 587 bin 678 ve dil puanında 70 bin 842 oldu. 2.6 milyon adayın girdiği sınavda 1 milyona yakın aday 150 puan alamayarak baraj altı kaldı.

Kaç kişi 2 yıllık ve 4 yıllık tercih yapacak?

2 milyon 592 bin adaydan sadece 650 bini 4 yıllık bir fakülte tercihi yapabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.