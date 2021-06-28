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YKS'ye giren gençlerden Kılıçdaroğlu'na 1 liralık dava

YKS'ye giren gençler CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı. Nedeni ise Kılıçdaroğlu'nun 'Katarlı öğrenciler Türkiye'de sınavsız tıp fakültesine yerleşecek' iddiasını yalanlandıktan sonra ısrarla gündemde tutması.

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Google News - Timeturk
28.06.2021 15:05:38
YKS'ye giren gençlerden Kılıçdaroğlu'na 1 liralık dava

YKS'ye giren gençler CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı. Nedeni ise Kılıçdaroğlu'nun "Katarlı öğrenciler Türkiye'de sınavsız tıp fakültesine yerleşecek" iddiasını yalanlandıktan sonra ısrarla gündemde tutması.

YKS ilk oturumunun bir gün öncesinde bazı haber sitelerinde 'Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi' şeklinde haberler paylaşılmış, iddialar İletişim Başkanlığınca yalanlanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı da protokolün sadece askeri öğrencileri kapsadığını açıklamıştı.

Açıklamalar üzerine haber sitesinin de yayınladığı özür metnine rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden iddialarını sürdürdü.

Üniversite sınavına giren gençler ise sınav öncesi motivasyonlarının bozulduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı koordinesindeki gençler 15 ilde adliyelere başvurarak dava dilekçelerini verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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