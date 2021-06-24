2021 YKS sınavı bu sene de korona virüs tedbirleri alınarak yapılacak. Yüzlerce sınav merkezinde yapılacak olan sınava 2 milyondan fazla kişini katılması bekleniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle adaylar sınava el dezenfektanı alınıp alınmayacağını araştırıyor. Peki YKS'ye dezenfektan götürülür mü? YKS sınavına el dezenfektanı alınır mı? Bu sorulara ÖSYM tarafından yanıt verildi. ÖSYM Başkanı Aygün yaptığı açıklamada 'İsteyen adaylar dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek.' dedi.

2021 YKS sınavı bu sene de korona virüs tedbirleri alınarak yapılacak. Yüzlerce sınav merkezinde yapılacak olan sınava 2 milyondan fazla kişini katılması bekleniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle adaylar sınava el dezenfektanı alınıp alınmayacağını araştırıyor. Peki YKS'ye dezenfektan götürülür mü? YKS sınavına el dezenfektanı alınır mı? Bu sorulara ÖSYM tarafından yanıt verildi. ÖSYM Başkanı Aygün yaptığı açıklamada "İsteyen adaylar dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek." dedi.

ÖSYM'nin en büyük ve en geniş kapsamlı katılımı olan sınavı YKS 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum olacak şekilde yapılacak. YKS sınavın Türkiye'nin her noktasından 2 milyondan fazlaa kişi katılacak. Korona virüs salgını nedeniyle yanlarında dezenfektan getirmek isteyen adaylar YKS'ye dezenfektan götürülür mü? YKS sınavına el dezenfektanı alınır mı? sorularını sormaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün adayların bu sorusuna yanıt verdi.

YKS'ye dezenfektan götürülür mü?

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS sınavına el dezenfektanı alınır mı? sorusuna şöyle yanıt verdi: "Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek."

2021 YKS'ye kaç kişi katılacak?

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumuna ilişkin, "Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 592 bin 579 aday katılacak. TYT'ye engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda toplam 10 bin 231 engelli aday girecek. TYT'de 420 bin 178 kişi görev alacak." bilgisini paylaştı.

YKS'de eşya emanetçileri olacak mı?

2021 YKS sınavına girerken yanlarında getirecekleri eşyaları kime bırakacaklarını düşünen adaylar YKS'de eşya emanetçileri olacak mı? sorusunu soruyor. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

Sürücü belgesi ile sınava girilir mi?

Kimliği yıpranmış ve kaybetmiş olanlar sınava ehliyet ile girilip girilmeyeceğini merak ediyor. ÖSYM bu konuda şöyle açıklamada bulundu: Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.