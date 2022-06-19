YKS soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi. YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı.