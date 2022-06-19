YKS soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi. YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı.
2022-06-19 19:53:43
Aygün, sosyal medya hesabından YKS'ye ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bu hafta sonu üç oturum halinde 208 sınav merkezinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır. Böyle büyük bir organizasyonun sorunsuz gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) soruları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. www.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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