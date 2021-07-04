YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

25-26 Haziran'da yapılan YKS'nin ardından gözler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin üstünde. Milyonlarca genç sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmekte. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçlarını nereden görülür? Tercih dönemi ne zaman olacak?...

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı birçok üniversite adayı tarafından merakla beklenen konuların başında gelmektedir. 2,5 milyon üniversite adayının ter döktüğü sınav sonrası, gözler Öğrenci Seçme ve Yerleştime Merkezi (ÖSYM)'ne çevrildi. İşte tüm detayları ile YKS sonuçlarının açıklanma tarihi…

YKS sonuçlarının açıklanma tarihi

Üniversiteye gitme hayalleri kuran birçok öğrenci, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS sonrasında merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Herhangi bir üniversitede lisans veyahut önlisans bölümü okumak isteyen milyonlarca genç 26-27 Haziran günlerinde 2 gün boyunca süren TYT, AYT ve TDT sınavlarında ter döktüler. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak değerlendirmelerde öğrencilerin testlerde yaptıkları yanlış cevaplarının dörtte biri verilen doğru cevaplardan çıkarılarak, öğrencinin ham puanı hesaplanacaktır. Daha sonra ise okul puanı ve ek puanlar eklenerek, öğrencilerin yerleştirme yaparken kullanabilecekleri puanlar hesaplanacaktır.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlen sınav takvimine göre, YKS'ye giren öğrenciler sonuçlarını 4 Ağustos 2021 tarihinde görebileceklerdir.

YKS sonuçları nasıl öğrenilir?

4 Ağustos 2021 tarihinde YKS sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi osym.gov.tr'den ilan edilecektir. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler için tercih süreci başlayacaktır. Tercih süreci kapsamında aldıkları puan ve sonuç listesinde yer alan sıralamalar ile tercihlerini yapabileceklerdir. Bu süreçte öğrenciler, ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzunda detaylı bilgilere erişebileceklerdir. Daha sonra, öğrenciler sıralamalarına ve yüzdelik dilimlerine göre tercihlerini Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

Öğrenciler, ÖSYM AİS ekranından T.C. kimlik numarası ve şifreleri veyahut e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapıp, sonuçlarını öğreneceklerdir. ÖSYM'nin öğrencilere herhangi bir sonuç belgesi gönderme durumu söz konusu değildir.

YKS'de baraj puanları belirlendi

Öğrenciler belli bölümlere ve üniversitelere yerleşebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen baraj puanlarını geçmeleri gerekir. TYT'den alınan puan ile öğrenci yerleştirilen yükseköğretim bölümlerinde en az 150 puan şart koşulmaktadır. Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık ve Dil puanları ile öğrenci alan yükseköğretim programlarında ise en az 180 puan almak şart koşulmuştur.

YKS soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

Milyonlarca öğrencinin sınav sonrasında en çok merak ettiği konuların başında gelen YKS soru ve cevap anahtarı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı.

YKS soru ve cevap anahtarı için tıklayınız.

TYT ve AYT puanları kaç yıl geçerli

TYT ve AYT'den alınan puanların kaç yıl süreyle geçerli olduğu birçok öğrenci tarafından merak ediliyor. TYT'den en az 200 puan alınması halinde, bu puan 2 yıl boyunca geçerli olacaktır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilk defa TYT için uygulanan bu süre, daha önceki sınav sistemlerinde mevcut olmayan bir uygulamadır.

AYT sınavının geçerlilik süresi ise 1 yıldır. Öğrenciler AYT'den aldıkları puanı, ancak sınava girdikleri sene kullanabileceklerdir.

YKS tercihleri ne zaman

Koronavirüs pandemisi altında sınava giren milyonlarca genç, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra sıralamalarına ve yüzdelik dilimlerine uygun tercihler yapacaklardır. 4 Ağustos 2021 yılında açıklanacak YKS sonuçlarının hemen ardından tercih dönemleri başlayacaktır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, tercih dönemi için net bir tarih belirtilmemiştir. Sonuçların açıklanması ile birlikte tercih sürecine dair takvim de ÖSYM tarafından paylaşılacaktır. Üniversite kontenjanları hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler ise “2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”ndan faydalanabilirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.