YKS sonuç tarihi ne zaman? ÖSYM duyurdu!

ÖSYM YKS sınavı açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından üniversiteye geçiş sınavı olarak bilinen YKS, milyonlarca aday tarafından sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak edilmekte. Sizler için bu konu hakkında detaylara yer verdik. İşte merak edilen tüm detaylar…

Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlayan ve her yıl ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı olarak bilinen sınav sistemiYKS'dir.Adaylar istedikleri mesleklere ulaşabilmek için YKS sınavına başvururlar.2021 YKS sınavına 2 milyon 592 bin 390 kişi başvurmuştu. 2021 yılına oranla bu sene YKS sınavına başvuran adayların sayısı 3 milyon 243 bin 425 olarak hesaplandı. Milyonlarca öğrenci hayallerine ulaşabilmek için büyük bir sevinç ve heyecan ile YKS sınavının sonuçlarını takip etmekte. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde.

TYT, AYT, YDT'NİN AÇILIMI NEDİR?

TYT, AYT, YDT sınavlarının açılımı nedir?YKS sınavın içerisinde TYT, AYT ve YDT olarak gruplanır. Bu sınavlardan istedikleri üniversiteye istedikleri bölümlere gidebilmek için, hangileri hayallerine ulaşabilmek için hangisi yakın ise o sınava başvururlar. TYT, AYT ve YDT açılımı şu şekildedir;

TYT: Temel yeterlilik testiolarak bilinen ve her adayın mutlaka girmesi gereken sınavlardan TYT'de Türkçe ve Matematik testleri yer almakta.

AYT: alan yeterlilik testiolmakta. Adaylar SAY, SÖZ ve EA puan türelerinden hesaplanmasını istedikleri alanları cevaplarlar.

YDT: Yabancı dil testiolarak bilinen YDT,yabancı dil üzerinden istedikleri bölümün istedikleri üniversitesinde eğitim görmek isteyen adayların başvurduğu sınavdır.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçları açıklandı mı? İstedikleri üniversiteden istedikleri bölümlere gidebilmek için günler sayan öğrencilerin gözü YKS sınav sonuçlarında. 18-19 Haziran'da YKS sınavına giren milyonlarca öğrenci arama motorunda en çok araştırdıkları konular arasında YKS sonuçları yer almakta. YKS sonuçları henüz açıklanmadı. YKS sonuçları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarcaüniversite adayı tarafından büyük bir merak ile beklenen YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında ÖSYM duyuru yaptı. ÖSYM 2022 takvimine göre Yüksek Öğretim Kurumu Sınavı sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. Sınava giren adaylar YKS sonuçlarından ÖSYM resmî sitesinden ulaşabilir.