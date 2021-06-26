YKS sınavından önce okunacak dualar | YKS'de başarı için hangi dualar okunur? 2 milyondan fazla kişi YKS sınavının 1. oturumunda (TYT) ter dökecek. TYT sınavı öncesi adaylar sınav dualarını araştırmaya başladı. Peki öğrencilerin sınavda başarılı olmasını sağlayacak YKS sınavından önce okunacak dualar hangileri? YKS' sınavı öncesi hangi dualar okunmalı? İşte en etkili sınav duaları...

YKS sınavından önce okunacak dualar | YKS'de başarı için hangi dualar okunur? 2 milyondan fazla kişi YKS sınavının 1. oturumunda (TYT) ter dökecek. TYT sınavı öncesi adaylar sınav dualarını araştırmaya başladı. Peki öğrencilerin sınavda başarılı olmasını sağlayacak YKS sınavından önce okunacak dualar hangileri? YKS' sınavı öncesi hangi dualar okunmalı? İşte en etkili sınav duaları...

2021 YKS sınavına 2 milyondan fazla kişi katulıyor. YKS sınavı bugün Türkiye genelinde yüzlerce noktada yapılaca. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Ancak adayların sınav saatinden önce sınav salonlarında olması bekleniyor. YKS'nin ilk oturumuna girecek olanlar sınavda iyi bir başarı elde etmek için sınav dualarını araştırmaya başladı. Peki YKS sınavından önce okunacak dualar | YKS'de başarı için hangi dualar okunur?

YKS sınavına giren adaylar özellikle unutkanlığa ve stresin önüne geçmek için dua okumak istiyor. Sınavda stres ve unutkanlığı azaltacak dua arayışına giren adaylar YKS sınavından önce okunacak dualar hangileri diye araştırmaya başladı.

Sınava girerken okunacak dualar neler?

Sınav günü 70 kere Salat-ı Nariye duası okunur. ''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'' okunmalıdır. Sınavlara girmeden önce, “Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (isra suresi;80) okunmalıdır. Ardından sınav için sıraya oturduktan sonra ise, "Rabbi'şrah li Sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." okunur. Sınava başladığınızda da, "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." okumanız gerekmektedir.

YKS'de unutlanlığı önelemk için dua hangisi?

İşte sınav öncesinde ve sınav sırasında unutkanlığı karşı okunması gereken dua: Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

KS'de başarı için hangi dualar okunur?

YKS'de başarılı olmak için ve stresinizi azaltmak için aağıdaki duaları okuyabilirsiniz...

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet) Türkçe anlamı: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere) Türkçe anlamı: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere) Türkçe anlamı: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr" Türkçe anlamı:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

"Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari." Türkçe anlamı: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur) Türkçe anlamı: Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

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